بالصورة.. هذه كافة الأهداف والمناطق المهددة من الجيش الإسرائيلي

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي السابق أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "

لقد أصدرنا 18 انذارًا عاجلًا باخلاء مباني يستخدمها في القرى والبلدات التالية:الضاحية الجنوبية - برج البراجنةدير الزهرانيالسلطانيةتولقانامعروبالتحتاصورمشغرةبدنايلالهرملاللبوةعين بورضايحوس الغنم