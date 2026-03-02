تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خبر مهمّ عن الغاز... هل يكفي المخزون؟

Lebanon 24
02-03-2026 | 07:41
A-
A+
خبر مهمّ عن الغاز... هل يكفي المخزون؟
خبر مهمّ عن الغاز... هل يكفي المخزون؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طمأنت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في بيان، المواطنين، إلى أن "مخزون مادة الغاز متوافر ويكفي لمدة شهر على الأقل، كما أنه من المرتقب أن تصل إلى لبنان في خلال هذا الأسبوع ثلاث بواخر محملة بالغاز، مما يعزز الاستقرار في السوق المحلي ويؤمن استمرارية التوزيع دون انقطاع".

واشارت الى انه "انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، تلاحظ النقابة ازدياد الطلب بشكل غير اعتيادي، حيث يقوم المواطنون بتعبئة كامل القوارير المتوافرة في منازلهم، لا سيما في ظل موجة البرد القارس في المناطق الجبلية والساحلية، ونتيجة انتقال أعداد كبيرة من العائلات إلى هذه المناطق خلال فصل الشتاء".

وبناء عليه، طالبت النقابة رسميا من جميع شركات الاستيراد ومعامل تعبئة الغاز "زيادة معدلات التسليم اليومية بما يفوق المعدل المعتمد حاليا في فصل الشتاء، والعمل على تمديد ساعات الدوام ورفع وتيرة الإنتاج والتوزيع، وذلك بصورة استثنائية وموقتة، تفاديا لأي ضغط على السوق أو حصول نقص مصطنع في بعض المناطق".

ودعت "الجهات المعنية والرقابية في الدولة إلى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بجدية، وإلزام معامل التعبئة زيادة ساعات العمل والتسليم، بما يضمن عدالة التوزيع وتأمين حاجة المواطنين ومنع أي احتكار أو استغلال للظروف المناخية والاقتصادية".

وأكدت أن "الهدف الأساسي هو حماية الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطن اللبناني، وضمان توفر مادة الغاز بشكل منتظم وآمن بعيدا عن أي هلع أو تخزين مفرط قد ينعكس سلبا على السوق"، مجددة دعوتها المواطنين "لعدم الهلع، إذ إن المادة متوافرة والعمل جار بالتنسيق مع المعنيين لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل يكفي مخزون صواريخ الاعتراض الإسرائيلي لهجوم إيراني واسع؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مستوردو الأدوية: المخزون يكفي لتلبية حاجات السوق
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة: مخزون الأدوية الأساسية والمزمنة يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"APIC" تطمئن اللبنانيين: مخزون المحروقات يكفي لأكثر من 15 يومًا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

نقابة العاملين

الاستير

مين حا

الغاز

المعن

بيرة

تيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-03-02
Lebanon24
09:16 | 2026-03-02
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
09:10 | 2026-03-02
Lebanon24
08:59 | 2026-03-02
Lebanon24
08:55 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24