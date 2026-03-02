تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يدعو لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين

Lebanon 24
02-03-2026 | 07:46
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يدعو لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين
الاتحاد الوطني لنقابات العمال في لبنان يدعو لتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين photos 0
صدر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، البيان الآتي: "يدين المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، ولا سيما على المناطق الآهلة بالسكان، وما يرافقه من استهداف للمدنيين وتدمير ممنهج للقرى والبلدات والبنى التحتية ومصادر العيش". 

أضاف: "إن هذا العدوان المتواصل يشكّل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويؤدي إلى موجة جديدة من النزوح القسري، ويعمّق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويضع آلاف العائلات أمام واقع الجوع والبطالة وفقدان الأمان الاجتماعي، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها لبنان. وإذ يحمّل المكتب التنفيذي المجتمع الدولي مسؤولية صمته وتقاعسه عن وضع حدّ لهذا العدوان المستمر، فإنه يطالب بتحرك دولي فوري وجدي للضغط من أجل وقف العدوان وتأمين الحماية للمدنيين ووقف سياسة التدمير والتهجير.كما يدعو المكتب التنفيذي الحكومة اللبنانية إلى التحرك الفوري والعاجل لاستيعاب موجة النزوح الجديدة، ووضع خطة طوارئ وطنية شاملة تؤمّن المقومات الأساسية للأهالي، وفي مقدمتها الإيواء اللائق، والمساعدات الغذائية، والرعاية الصحية، وكافة المستلزمات الحياتية، لا سيما في ظل فصل الشتاء وما يرافقه من مخاطر إضافية على العائلات النازحة". 


تابع: "ويطالب الاتحاد الهيئة العليا للإغاثة وكافة الجهات المعنية بالتحرك السريع والمنسق لتقديم الدعم الطارئ، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تأخير.ويتوجّه المكتب التنفيذي بنداء عاجل إلى المنظمات النقابية الدولية والاتحادات العمالية الإقليمية والعالمية للتحرك الفوري في هذا المجال، عبر ممارسة الضغط على حكوماتها ومؤسساتها من أجل وقف العدوان، وإظهار التضامن الفعلي مع عمال لبنان وشعبه، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في هذه المرحلة الحرجة.كما يمدّ الاتحاد الوطني يده إلى جميع القوى النقابية الصديقة والشريكة، وإلى منظمات المجتمع المدني والهيئات الإنسانية، للتكاتف والتعاون في مواجهة هذه الأزمة المستمرة، وتعزيز صمود العمال والعائلات المتضررة، انطلاقاً من قيم التضامن العمالي والأممي". 


ختم: "وفي هذا الإطار، قرر المكتب التنفيذي تشكيل خلية أزمة دائمة لمتابعة كافة التطورات الميدانية والاجتماعية، والتنسيق مع النقابات والهيئات المعنية لمواكبة أوضاع العمال والعائلات المتضررة، واتخاذ الخطوات اللازمة دعماً لصمود أهلنا في مواجهة هذا العدوان". 
