"تجمع الأطباء" في لبنان أعلن التعبئة الصحية

أعلن المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" في واللجنة الصحية في "تجمع الأطباء" في لبنان ببيان، "حال التعبئة الصحية العامة القصوى، والاستنفار الطبي الشامل في صفوف التجمعين، وفي مراكزهما الصحية كافة، وعيادات الأعضاء والأصدقاء، وانشاء غرفة طوارىء طبية مركزية في المقر في ، للاغاثة الصحية والإنقاذ والمساعدة الطبية العاجلة، وتأمين الحاجات العلاجية والجراحية الطارئة".



وأكد التجمعان أنهما "في جهوزية تامة، واضعين امكاناتهما الطبية بتصرف نقابتي الاطباء في بيروت وطرابلس ووزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والجيش"، داعين "جميع الاعضاء والاصدقاء من أطباء صحة وطوارىء وجراحين، ومهن طبية مساعدة ومسعفين، الموجودين في مدن الجنوب والبقاع والعاصمة وضواحيها، الى الالتحاق الفوري بالمراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والحكومية والمستشفيات الميدانية التي تحددها نقابتا الاطباء ووزارة الصحة العامة، والاتصال عند الضرورة بالمركز الرئيسي للتجمع".

