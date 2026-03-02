بيان عاجل من السفارة الأميركيّة في لبنان: غادروا فوراً

صدر عن السفارة الأميركيّة في البيان التالي:

إذا كنتم موجودين في ، تحث المواطنين على مغادرة البلاد فورًا ما دامت خيارات الرحلات الجوية التجارية متاحة. فالوضع الأمني في لبنان متقلب وغير مستقر، وقد شهدت البلاد غارات جوية في مختلف أنحائها، لا سيما في الجنوب والبقاع وأجزاء من بيروت.



نحث المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان. ونوصي المواطنين الأميركيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ، والاستعداد للبقاء في أماكن إقامتهم في حال تدهور الوضع.



يجب ألا تعتمد هذه الخطط البديلة على مساعدة الحكومة الأميركية في المغادرة أو الإجلاء. وتحث السفارة الأميركية بشدة المواطنين الأميركيين في ، بالقرب من الحدود مع ، وفي مخيمات اللاجئين، وفي حي الضاحية ببيروت، على مغادرة تلك المناطق فورًا. لا يزال في بيروت مفتوحًا، وتتوفر رحلات على متن شركات الطيران التجارية، إلا أنه قد يتم إلغاء الرحلات في أي وقت. يرجى مراجعة خيارات الرحلات الجوية في مطار بيروت - .



كافة الخدمات القنصلية معلقة حتى إشعار آخر. لا تستطيع السفارة الأميركية حاليًا تقديم أي مساعدة للمواطنين الأميركيين في لبنان.



الإجراءات الواجب اتخاذها:

غادروا لبنان الآن.



لا ينبغي للمواطنين الأميركيين التوجه إلى السفارة الأميركية حتى إشعار آخر.



في لبنان، فكن مستعدًا للبقاء في مكانك في حال تدهور الوضع.



ضع خطة طوارئ في حال تدهور الوضع. لا تعتمد هذه الخطط البديلة على مساعدة السفارة الأميركية في الإجلاء.



سجل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعك في حالات الطوارئ.

كما هو موضح في إرشادات السفر إلى لبنان، يجب على المواطنين الأميركيين تجنب السفر إلى لبنان تمامًا.