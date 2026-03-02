تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قرار من وزارة التربيّة: إقفال المدارس يوم غدّ
Lebanon 24
02-03-2026
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
وزارة التربية والتعليم العالي
البيان التالي:
في ظلّ الأوضاع الأمنية الراهنة وحرصاً على سلامة الأسرة التربوية، قررت
وزارة التربية والتعليم
العالي إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني كافة غداً الثلاثاء، على أن تتابع الوزارة تقييم التطورات في شكل يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جهة ثانية أعلنت الوزارة اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين وأصحاب المراجعات والمصادقات والمعادلات يوم غد الثلاثاء ، نظرا للظروف الأمنية الراهنة .
وتؤكد
الوزيرة
الدكتورة ريما كرامي إدانة الاعتداءات التي يتعرّض لها
لبنان
، معلنةً تضامنها مع العائلات النازحة، ووضع لائحة من المدارس الرسمية بتصرّف خطة الاستجابة الوطنية لاستقبالهم وتأمين مراكز إيواء لائقة.
وتدعو الوزارة أفراد الأسرة التربوية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التربية: اقفال المدارس والثانويات اليوم
Lebanon 24
وزارة التربية: اقفال المدارس والثانويات اليوم
02/03/2026 16:19:29
02/03/2026 16:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
Lebanon 24
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
02/03/2026 16:19:29
02/03/2026 16:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي: إضراب عام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين
Lebanon 24
رابطة التعليم الأساسي: إضراب عام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين
02/03/2026 16:19:29
02/03/2026 16:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
02/03/2026 16:19:29
02/03/2026 16:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة التربية والتعليم
الوزيرة
التربوي
التزام
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
Lebanon 24
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
09:17 | 2026-03-02
02/03/2026 09:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
Lebanon 24
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
09:16 | 2026-03-02
02/03/2026 09:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
Lebanon 24
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
09:10 | 2026-03-02
02/03/2026 09:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
Lebanon 24
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
09:10 | 2026-03-02
02/03/2026 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
Lebanon 24
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
08:59 | 2026-03-02
02/03/2026 08:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:17 | 2026-03-02
الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة
09:16 | 2026-03-02
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
09:10 | 2026-03-02
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
09:10 | 2026-03-02
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
08:59 | 2026-03-02
بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه
08:55 | 2026-03-02
بالصور والفيديو... غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 16:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 16:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 16:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24