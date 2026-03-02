قرار من وزارة التربيّة: إقفال المدارس يوم غدّ

صدر عن البيان التالي:



في ظلّ الأوضاع الأمنية الراهنة وحرصاً على سلامة الأسرة التربوية، قررت العالي إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني كافة غداً الثلاثاء، على أن تتابع الوزارة تقييم التطورات في شكل يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

من جهة ثانية أعلنت الوزارة اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين وأصحاب المراجعات والمصادقات والمعادلات يوم غد الثلاثاء ، نظرا للظروف الأمنية الراهنة .



وتؤكد الدكتورة ريما كرامي إدانة الاعتداءات التي يتعرّض لها ، معلنةً تضامنها مع العائلات النازحة، ووضع لائحة من المدارس الرسمية بتصرّف خطة الاستجابة الوطنية لاستقبالهم وتأمين مراكز إيواء لائقة.



وتدعو الوزارة أفراد الأسرة التربوية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين.

