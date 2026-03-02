تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قرار من وزارة التربيّة: إقفال المدارس يوم غدّ

Lebanon 24
02-03-2026 | 08:20
قرار من وزارة التربيّة: إقفال المدارس يوم غدّ
صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:

في ظلّ الأوضاع الأمنية الراهنة وحرصاً على سلامة الأسرة التربوية، قررت وزارة التربية والتعليم العالي إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني كافة غداً الثلاثاء، على أن تتابع الوزارة تقييم التطورات في شكل يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
من جهة ثانية أعلنت الوزارة اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين وأصحاب المراجعات والمصادقات والمعادلات يوم غد الثلاثاء ، نظرا للظروف الأمنية الراهنة . 

وتؤكد الوزيرة الدكتورة ريما كرامي إدانة الاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان، معلنةً تضامنها مع العائلات النازحة، ووضع لائحة من المدارس الرسمية بتصرّف خطة الاستجابة الوطنية لاستقبالهم وتأمين مراكز إيواء لائقة.

وتدعو الوزارة أفراد الأسرة التربوية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها، متمنّية السلامة لجميع اللبنانيين.
 
 
 
وزارة التربية: اقفال المدارس والثانويات اليوم
استياء واسع من قرارات إقفال المدارس
رابطة التعليم الأساسي: إضراب عام في المدارس الرسمية يوم غد الأثنين
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

الوزيرة

التربوي

التزام

لبنان

