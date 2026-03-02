تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
السعد: المطلوب أن تقترن مقررات الحكومة بالأفعال والتطبيق
Lebanon 24
02-03-2026
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
حيّا النائب راجي السعد الحكومة على قراراتها، مؤكدا" وقوف الجميع خلف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وخلف
الحكومة اللبنانية
للتأكيد على أن لا شرعية لأي عمل مسلّح أو أمني لحزب الله على كامل التراب اللبناني".
وأشار الى أن "المطلوب أن تقترن مقررات الحكومة بالأفعال والتطبيق من الجيش وكل القوى الأمنية الشرعية".
ورأى السعد أنه "آن الأوان لتعود
الدولة اللبنانية
دولة سيدة على أراضيها وتتخذ الموقف المناسب من تصرف الميليشيات الايرانية في
لبنان
وتصنيفها كما يجب وفق أعمالها وارتكاباتها وتمردها على الدولة".
وقال: "يكفي أن يدفع اللبنانيون ثمن انتحار البعض واصرارهم على جر البلد الى الانتحار خدمة للأجندة
الإيرانية
".
الجمهوري
جمهورية
