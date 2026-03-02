قيومجيان: البلد مخطوف وطائفة بأكملها رهينة

كتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في " " الوزير السابق عبر حسابه على منصة"اكس":" منسجم مع هويته وعلة وجوده: ميليشيا تابعة لفيلق في ، ويتصرف على هذا الأساس.البلد مخطوف وطائفة بأكملها رهينة.



المطلوب من قرار تاريخي وخطوات ميدانية للجيش تحرر البلد، تنقذ الرهينة وتوقف الخاطف. خير أن تأتي متأخراً من ألا تأتي أبداً".

