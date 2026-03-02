باسيل: ندعم توجهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء

صدر عن رئيس " " النائب جبرن باسيل ، البيان الاتي:



"يدعم الحر توجّهات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ، ويؤيد قرارات لتجنيب حربًا لا علاقة له بها ولاستكمال عملية حصر السلاح ، والقرار بالدولة وذلك انطلاقاً من ثوابت الوطنية في دعم الشرعية .



كذلك يدعم التيار الجيش وقائده دعما مطلقا في عمله ، وهو الأدرى بكيفية تنفيذ التوجهات والقرارات من دون تعريض السلم الأهلي ، ويطالب بإعطائه الإمكانات والصلاحيات للقيام بما يراه مناسبًا .



ويؤكد التيار احتضانه لأهلنا الهاربين من الحرب ووقوفه إلى جانبهم في محنتهم التي تسبب بها الانغماس في حرب ليسوا مسؤولين عنها.



كما يشد التيار على يد الرئيس ويؤكد الوقوف إلى جانبه لإحتواء ما يحصل سياسيا وعسكريًا وأمنيًّا وشعبيّاً .



كما يدعو التيار الحكومة للقيام بدورها في المحافل الدولية لوقف الاعتداءات .



‏وقد أجرى رئيس التيار النائب سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب وسيكون له غدًا موقف مفصّل بعد انعقاد المجلس السياسي".

