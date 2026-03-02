تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
لبنان

باسيل: ندعم توجهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء

Lebanon 24
02-03-2026 | 08:28
باسيل: ندعم توجهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء
باسيل: ندعم توجهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء photos 0
صدر عن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبرن باسيل ، البيان الاتي:

"يدعم التيار الوطني الحر توجّهات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ، ويؤيد قرارات مجلس الوزراء لتجنيب لبنان حربًا لا علاقة له بها ولاستكمال عملية حصر السلاح ، والقرار بالدولة وذلك انطلاقاً من ثوابت التيار الوطنية في دعم الشرعية .

كذلك يدعم التيار الجيش وقائده دعما مطلقا في عمله ، وهو الأدرى بكيفية تنفيذ التوجهات والقرارات من دون تعريض السلم الأهلي ، ويطالب بإعطائه الإمكانات والصلاحيات للقيام بما يراه مناسبًا .

 ويؤكد التيار احتضانه لأهلنا الهاربين من الحرب ووقوفه إلى جانبهم في محنتهم التي تسبب بها الانغماس في حرب ليسوا مسؤولين عنها.

 كما يشد التيار على يد الرئيس نبيه بري ويؤكد الوقوف إلى جانبه لإحتواء ما يحصل سياسيا وعسكريًا وأمنيًّا وشعبيّاً .

كما يدعو التيار الحكومة للقيام بدورها في المحافل الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

‏وقد أجرى رئيس التيار النائب جبران باسيل سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب وسيكون له غدًا موقف مفصّل بعد انعقاد المجلس السياسي".
