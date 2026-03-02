تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
جنوبًا.. أعداد النازحين فاقت القدرة الاستيعابية
Lebanon 24
02-03-2026
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس
اتحاد بلديات الحاصباني
رئيس بلدية
حاصبيا
لبيب الحمرا
أنه "تم استقبال
النازحين
من القرى المجاورة في مراكز الإيواء المخصصة لهم"، مؤكدا أن "الأعداد الوافدة فاقت القدرة الاستيعابية، ما يشكل ضغطا كبيرا على البنية المتوفرة والخدمات الأساسية".
ودعا "المعنيين والجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتأمين مستلزمات الإيواء الأساسية، من فرش وأغطية ومواد غذائية ومياه وأدوية، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات العيش
الكريم
للنازحين في هذه الظروف الصعبة".
وأكد "الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، بالتعاون مع
المجتمع المحلي
، للتخفيف من معاناة أهلنا النازحين إلى حين عودتهم الآمنة إلى قراهم".
