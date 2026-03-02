جنوبًا.. أعداد النازحين فاقت القدرة الاستيعابية

أعلن رئيس رئيس بلدية أنه "تم استقبال من القرى المجاورة في مراكز الإيواء المخصصة لهم"، مؤكدا أن "الأعداد الوافدة فاقت القدرة الاستيعابية، ما يشكل ضغطا كبيرا على البنية المتوفرة والخدمات الأساسية".



ودعا "المعنيين والجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتأمين مستلزمات الإيواء الأساسية، من فرش وأغطية ومواد غذائية ومياه وأدوية، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات العيش للنازحين في هذه الظروف الصعبة".



وأكد "الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، بالتعاون مع ، للتخفيف من معاناة أهلنا النازحين إلى حين عودتهم الآمنة إلى قراهم".

Advertisement