تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية

Lebanon 24
02-03-2026 | 08:45
A-
A+
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية
الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو الاثنين تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن حتى الجمعة في السادس من آذار.

كما أشار الوزير عبر منصة" إكس" إلى أن "جميع الرحلات الجوية المقررة إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة ألغيت حتى لثلاثاء في  الثالث من آذار 2026".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توضيح من الخطوط الجوية التركية بشأن رحلاتها إلى إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس العراقي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط التركية تلغي رحلاتها إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن حتى الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط التركية تلغي كل رحلاتها بين إسطنبول وطهران اليوم
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإمارات العربية المتحدة

الدول العربية

الإمارات

العراق

الأردن

الكويت

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-03-02
Lebanon24
10:34 | 2026-03-02
Lebanon24
10:28 | 2026-03-02
Lebanon24
10:26 | 2026-03-02
Lebanon24
10:19 | 2026-03-02
Lebanon24
10:13 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24