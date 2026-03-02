الخطوط التركية تعلّق رحلاتها الى لبنان وعدد من الدول العربية

أعلن وزير النقل عبد أورال أوغلو الاثنين تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى والعراق وسوريا ولبنان والأردن حتى الجمعة في السادس من آذار.



كما أشار الوزير عبر منصة" إكس" إلى أن "جميع الرحلات الجوية المقررة إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة ألغيت حتى لثلاثاء في الثالث من آذار 2026".

