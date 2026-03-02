بسبب التطورات الراهنة.. استمرار إقفال مؤسسات التعليم الخاصة والجامعة اللبنانية

أعلن الدكتور بسام بدران استمرار إقفال بكافة وحداتها وفروعها والإدارة المركزية غدا الثلاثاء، بسبب التطورات الراهنة.

واشار بيان إلى أن رئاسة الجامعة ستواكب التطورات من خلال بيانات متلاحقة.

بالتوازي، اشارت وزيرة التربية ريما كرامي في بيان، إلى انّه "نظرا لتطور الأوضاع الأمنية نتيجة العدوان الاسرائيلي على العديد من المناطق اللبنانية ، قررت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، بعد التنسيق مع الدكتور إقفال مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة والجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء، على ان تصدر الوزارة يوميا تعاميم تتعلق بتنظيم التدريس لتسهيل شؤون التعليم العالي .