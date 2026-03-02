تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بو عاصي: لا وقت لـ"حزب الله" لاستلحاق نفسه

Lebanon 24
02-03-2026 | 08:59
بو عاصي: لا وقت لـحزب الله لاستلحاق نفسه
بو عاصي: لا وقت لـحزب الله لاستلحاق نفسه photos 0
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في مقابلة إذاعية، أن الوقت قد فات لاتخاذ "حزب الله" أي خطوات لاستلحاق نفسه، معتبراً أن الحزب "وصل إلى نقطة اللاعودة" وأصبح "جسماً مدمراً للجسم اللبناني".

وشدد بو عاصي على استحالة التعايش مع "حزب الله"، متّهماً إياه بأنه "كذب ودجل" في مقاومته لإسرائيل، ومشيراً إلى أنه "منذ العام 2000 لم يرمِ إسرائيل بوردة ولم يسأل عن مزارع شبعا". كما انتقد تصريحات الأمين العام السابق للحزب الذي وصف لبنان بأنه "جزء من الجمهورية الإسلامية".

ورأى بو عاصي أن "الحزب إلى زوال حكماً"، معتبراً أن زواله النهائي مرتبط بزوال النظام الإيراني أو تحوله إلى نظام "شكلي" كما في فنزويلا. ووصف الحزب بأنه في حالة "استعباد من قبل إيران" ولكنه "فرح بذلك"، متهماً إياه بممارسة المظلومية على اللبنانيين.

وأكد بو عاصي رفضه للشعارات والإدانات والمماطلة، مطالباً بخطوات عملية لحماية الكيان اللبناني من الخطر، ومشيراً إلى أن اعتراض "القوات اللبنانية" على البيان الوزاري في الحكومة السابقة جاء بسبب رفضها "تشرع أحداً خارج إطار الدولة بسبب ارتهانه لإيران". وختم بالقول: "لن نتراجع عن المطالبة بسيادة لبنان، والحزب لم يعد يقدر أن يكون سماً في الجسم اللبناني".
