بو عاصي: لا وقت لـحزب الله لاستلحاق نفسه

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بو عاصي، في مقابلة إذاعية، أن الوقت قد فات لاتخاذ " " أي خطوات لاستلحاق نفسه، معتبراً أن الحزب "وصل إلى نقطة اللاعودة" وأصبح "جسماً مدمراً للجسم اللبناني".



وشدد بو عاصي على استحالة التعايش مع "حزب الله"، متّهماً إياه بأنه "كذب ودجل" في مقاومته لإسرائيل، ومشيراً إلى أنه "منذ العام 2000 لم يرمِ بوردة ولم يسأل عن مزارع ". كما انتقد تصريحات السابق للحزب الذي وصف بأنه "جزء من الجمهورية الإسلامية".



ورأى بو عاصي أن "الحزب إلى زوال حكماً"، معتبراً أن زواله النهائي مرتبط بزوال النظام أو تحوله إلى نظام "شكلي" كما في فنزويلا. ووصف الحزب بأنه في حالة "استعباد من قبل " ولكنه "فرح بذلك"، متهماً إياه بممارسة المظلومية على اللبنانيين.



وأكد بو عاصي رفضه للشعارات والإدانات والمماطلة، مطالباً بخطوات عملية لحماية الكيان اللبناني من الخطر، ومشيراً إلى أن اعتراض " " على البيان الوزاري في الحكومة السابقة جاء بسبب رفضها "تشرع أحداً خارج إطار الدولة بسبب ارتهانه لإيران". وختم بالقول: "لن نتراجع عن المطالبة بسيادة لبنان، والحزب لم يعد يقدر أن يكون سماً في الجسم اللبناني".



