Najib Mikati
لبنان

محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق

Lebanon 24
02-03-2026 | 09:10
محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات العدوان وضبط الأسواق
ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة، خصص لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وانعكاساته على البلدات والقرى البقاعية، بحضور القضاء العسكري وقادة الأجهزة الأمنية.

أشاد أبو جوده بالتنسيق القائم بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، داعياً إلى استمراره والاستجابة السريعة للمستجدات في الظروف الاستثنائية. واطلع من قادة الأجهزة على الأوضاع الأمنية في البلدات التي بدأت باستقبال نازحين لبنانيين.

كما ناقش المجتمعون ضرورة ضبط أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية ومنع التلاعب بها، وتم التوافق على تكليف المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع متابعة هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية وبالتنسيق مع مصلحة الاقتصاد والتجارة.

وأعطى المحافظ توجيهاته بضرورة الجهوزية العالية والاستجابة السريعة، وطلب من البلديات والاتحادات البقاء في حالة تأهب وتكليف الشرطة البلدية بتسيير دوريات، داعياً المواطنين إلى التقيد بإرشادات القوى العسكرية والأمنية حفاظاً على سلامتهم. 
 
كما اجتمع أبو جودة برئيسة مصلحة الصحة في البقاع المهندسة جويس حداد، حيث اطّلع على جهوزية القطاع الصحي في المحافظة، لا سيما أوضاع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومدى استعدادها للاستجابة لأي طارئ في الظروف الراهنة.

استعرضت حداد واقع الخدمات الصحية وخطط الطوارئ المعتمدة، مؤكدة جهوزية الكادر الوظيفي واستعداد الموظفين لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة وفق الإمكانات المتاحة. كما تم بحث توافر الأدوية والعلاجات الأساسية وسبل تأمينها وتوزيعها على مختلف مناطق البقاع.

وشدد أبو جودة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحفظ السلامة الصحية العامة وضمان أفضل استجابة للمواطنين.
