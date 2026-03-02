تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين

Lebanon 24
02-03-2026 | 09:16
اجتماع في سرايا طرابلس بحث آليات تقديم المساعدات للنازحين
عقد اجتماع موسع في قاعة الاستقلال بسرايا طرابلس، برئاسة محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، خصص لبحث آليات تقديم المساعدات الغذائية والبطانيات والفرش وسائر المستلزمات اليومية الضرورية للنازحين، في المراكز المحددة من قبل الوزارات المعنية داخل المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز إيواء.

وضم الاجتماع، إلى الرافعي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، قائمقامي: المنية الضنية جان الخولي، بشري ربى الشفشق والكورة كاترين الكفوري، وممثلين عن دائرة التربية في الشمال ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى ممثلين عن قيادة منطقة الشمال العسكرية وقيادة منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي، وعدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وعرض المجتمعون بحسب بيان على الاثر، لواقع "مراكز الإيواء وقدرتها الاستيعابية، والحاجات الملحة للعائلات الوافدة، لا سيما لجهة تأمين المواد الغذائية الأساسية، والبطانيات، والفرش، والأغطية، وسائر المستلزمات الضرورية للحياة اليومية، مع التشديد على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات الرسمية والبلديات والمنظمات الدولية لضمان سرعة الاستجابة ومنع أي نقص في الخدمات".

وأكدوا أن "الجهود ستبقى متواصلة لتأمين الإيواء اللائق والدعم الإنساني للعائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها قسرا"، مشددين على أن "الاستجابة ستتم وفق آلية منظمة تضمن العدالة في التوزيع وحسن إدارة الموارد المتاحة".

ولفتوا إلى أن "بإمكان العائلات النازحة التي ترغب في تأمين مركز إيواء أو الحصول على مساعدات وخدمات أساسية، التواصل عبر الأرقام التالية:

+961 79 380 421

+961 06 443 120

رقم محافظة الشمال – خط أرضي وواتساب".

وأكدوا أن "غرف المتابعة مفتوحة لتلقي الاتصالات وتنسيق عمليات الاستجابة على مدار الساعة".
وزارة الشؤون الاجتماعية

الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون

رئيس اتحاد

الاستقلال

الضنية

الكورة

المنية

