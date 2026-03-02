بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "هاجم الليلة الماضية في ، واغتال حسين مقلد مسؤول مقرّ الاستخبارات في " ".





وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّ "مقلد كان شغل سلسة مناصب في هيئة استخبارات "حزب الله"، وتولى المنصب بعد إغتيال على خلال عملية " " برفقة ".





وتابع: "كان مسؤولًا عن بلورة صورة الاستخبارات من خلال أجهزة جمع معلومات مختلفة بهدف تحديد تقديرات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيليّ وإسرائيل. كما تعاون مع قادة كبار في "حزب الله" خططوا ودفعوا بمخططات ضدّ اسرائيل ومواطنيها".



وبحسب البيان الإسرائيليّ، "يُعدّ مقرّ الاستخبارات أهم جهة استخبارية في "حزب الله"، ومسؤولة عن تشكيل صورة الاستخبارات عن والجيش الإسرائيليّ، وتشرف على توجيه العمل الاستخباري في "حزب الله" في مواجهة إسرائيل، وتتمتع بقدرات استراتيجية لجمع المعلومات".