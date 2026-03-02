تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد إغتياله في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت إسرائيل عن حسين مقلد؟
Lebanon 24
02-03-2026
|
09:10
photos
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "هاجم الليلة الماضية في
بيروت
، واغتال حسين مقلد مسؤول مقرّ الاستخبارات في "
حزب الله
".
وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّ "مقلد كان شغل سلسة مناصب في هيئة استخبارات "حزب الله"، وتولى المنصب بعد إغتيال على
حسين هزيمة
خلال عملية "
سهام الشمال
" برفقة
هاشم صفي الدين
".
وتابع: "كان مسؤولًا عن بلورة صورة الاستخبارات من خلال أجهزة جمع معلومات مختلفة بهدف تحديد تقديرات استخبارية عن قوات الجيش الإسرائيليّ وإسرائيل. كما تعاون مع قادة كبار في "حزب الله" خططوا ودفعوا بمخططات ضدّ اسرائيل ومواطنيها".
وبحسب البيان الإسرائيليّ، "يُعدّ مقرّ الاستخبارات أهم جهة استخبارية في "حزب الله"، ومسؤولة عن تشكيل صورة الاستخبارات عن
إسرائيل
والجيش الإسرائيليّ، وتشرف على توجيه العمل الاستخباري في "حزب الله" في مواجهة إسرائيل، وتتمتع بقدرات استراتيجية لجمع المعلومات".
