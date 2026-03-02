تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الخير: قرارات الحكومة محطة مفصلية لاستعادة هيبة الدولة

Lebanon 24
02-03-2026 | 09:17
أعلن النائب أحمد الخير، في بيان، دعمه الكامل والواضح للحكومة اللبنانية في قراراتها الحاسمة، واصفاً إياها بأنها "محطة مفصلية تضع حداً لمسار الخراب والدمار الذي زج به حزب الله لبنان، خلافاً لقرار الدولة وضد إرادة السواد الأعظم من اللبنانيين".

ورأى الخير أن ما أقدمت عليه الحكومة يشكل "استعادة صريحة لحق الدولة الحصري في القرار"، ورسالة واضحة بأن "لبنان لن يبقى ساحة مفتوحة ولا منصة لتبادل الرسائل أو تصفية الحسابات الإقليمية"، وأن "زمن تغليب منطق الدويلة على الدولة يجب أن ينتهي مهما بلغت التضحيات".

وجدد النائب دعمه الثابت للجيش باعتباره "الضمانة الوحيدة لوحدة البلاد وحماية أهلها"، معلناً وقوفه إلى جانب الحكومة في جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحصين لبنان، وإغاثة النازحين، وصون أرواح اللبنانيين.

وشدد في ختام بيانه على أن "الوقوف خلف الحكومة والجيش اليوم هو خيار وطني حاسم، مع الدولة ضد الفوضى، ومع الحياة ضد مشاريع الموت، ومع لبنان بسيادته وعروبته ضد من صادروا قراره ووضعوه على حافة الهاوية".
مواضيع ذات صلة
قضاة لبنان: قرار المجلس الدستوري المرتقب "محطة مفصلية" لاستقلالية القضاء
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعات صندوق النقد في الربيع محطة مفصلية لقياس صدقية التعهدات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة الجيش لشمال الليطاني محطة مفصلية للدعم الخارجي ونجاح مؤتمر باريس
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: الانتخابات محطة مفصليّة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24

