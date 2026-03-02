نقابة المحامين في بيروت تؤيد قرارات الحكومة وتدعو لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية

أعلن مجلس ببيان، بعد "اجتماع استثنائي طارىء عقده اثر التطورات الأمنية الخطيرة برئاسة النقيب عماد مرتينوس، أنه في ضوء التطورات الدامية التي حلت بلبنان وشعبه، يدعو السلطات المختصة، الى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع توريط في نزاعات إقليمية مدمرة، مؤيدا قرارات الصادرة عن اجتماع اليوم باعتبارها خطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة صاحبة الحق منفردة في قرار الحرب والسلم وحماية لبنان وتحرير أرضه".



ورأى أن "حماية الكيان اللبناني تقتضي جميع بمقتضيات الشرعية والدولية، واحترام القرارات ذات الصلة، بما يعزز سلطة الدولة الواحدة ويعيد الإعتبار لمبدأ سيادة القانون ويتيح تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية".



كما دعا " والدول الضامنة إلى التدخل الضاغط لوقف الأعمال العدائية التي يتعرض لها لبنان والمنطقة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الأمن والإستقرار وإحلال السلام".



وأكد أن "استقرار لبنان وسلامة ابنائه والحفاظ على سيادته وأمنه هي أهداف لا تتحقق إلا على قاعدة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وتمكين دولته من بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها، التزاما بالدستور وبمبادئ الشرعية الدولية".



وأعلن إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات.

