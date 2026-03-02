خلية أزمة النازحين في زغرتا تفعّل عملها وتفتح مدارس لاستقبال العائلات

عقدت خلية متابعة أزمة في اجتماعاً في مكتب قائمقام زغرتا ، حيث تم تفعيل عمل الخلية مع بدء توافد أعداد من النازحين من قرى وبلدات الجنوب.

وقررت الخلية فتح عدد من المدارس في المنطقة لاستقبال العائلات النازحة، واتفق المجتمعون على إبقاء التواصل قائماً لمتابعة كافة المستجدات.