المسرح الوطني اللبناني في صور وطرابلس يفتح أبوابه للنازحين من الحرب

أعلن الممثل والمخرج إسطنبولي، مؤسس " اللبناني"، فتح أبواب المسرح الوطني اللبناني في كلّ من صور وطرابلس أمام ، في خطوة تهدف إلى توفير مساحة إيواء موقتة للعائلات التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بسبب التطورات الأمنية الأخيرة.



وأوضح اسطنبولي "أنّ إدارات المسارح باشرت تجهيز القاعات وتأمين الاحتياجات الأساسية لاستقبال العائلات، بالتعاون مع متطوعي "جمعية تيرو للفنون" ، مشيرًا إلى" أن المبادرة جاءت استجابةً للواقع الإنساني الملحّ". وقال في تصريح: "لأن المسرح هو مساحة للناس ويجب أن يكون في خدمة الناس في زمن الحرب كما في زمن السلم، يبقى مفتوحًا لكل من يحتاج إليه".



وأضاف: "قررنا أن تتحول الخشبة من منصة عرض إلى مساحة أمان. إذا كان المسرح بيت الحلم في الأيام العادية، فهو اليوم بيت حقيقي لمن فقدوا بيوتهم وهذه مسؤوليتنا كمؤسسة ثقافية قبل أن تكون مبادرة رمزية".



وأشار إلى "أن الفرق العاملة في المسارح وضعت خططًا لتنظيم الإقامة الموقتة بما يحفظ كرامة العائلات ويوفر الحد الأدنى من الخصوصية"، داعيا المؤسسات الثقافية الأخرى إلى" القيام بدور مماثل في ظل الظروف الراهنة".



وتأتي هذه الخطوة في سياق مبادرات أهلية متفرقة تشهدها عدة مناطق لبنانية لاستيعاب موجات النزوح من الجنوب، وسط دعوات متزايدة لتعزيز التضامن المجتمعي وتنسيق الجهود بين والمجتمع المدني.



وقامت جمعية تيرو للفنون بتنظيم ورش تدريبية للأطفال والشباب النازحين خلال فترة حرب العام 2024 ومن خلال باص الفن والسلام الجوال في من الحرب .

