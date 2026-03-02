من الجنوب إلى البقاع وصولاً إلى الضاحية الجنوبيّة... إسرائيل استهدفت "القرض الحسن"

استهدف العدوّ الإسرائيليّ، مراكز تابعة لجمعية "القرض الحسن"، في مناطق مختلفة في لبنان
.
الضاحية الجنوبية
وشنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة برج البراجنة
، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وعمد أشخاص إلى إطلاق النار فور شنّ العدوّ الإسرائيليّ للغارات، لإبعاد المواطنين عن المكان المُستهدف التابع لـ"القرض الحسن".
صور
وشنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ، غارات استهدفت المبنيين التابعين لجمعية "القرض الحسن"، في مدينة صور.
قانا
كما استهدفت غارة إسرائيليّة، بلدة قانا.
واستهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، فرع "القرض الحسن" في بئر القنديل في النبطية.
كذلك، قصفت طائرات العدوّ، مراكز "القرض الحسن" في بلدات حبوش وتول والسلطانية والشهابية وبدنايل في الجنوب.
عين بورضاي
واستهدف العدوّ فرع "القرض الحسن" في بلدة عين بورضاي في بعلبك
.
اللبوة
واستهدفت غارة إسرائيليّة بلدة اللبوة.
حوش الغنم
وأيضاً، استُهدِفَت بلدة حوش الغنم - قضاء زحلة
، بغارة إسرائيليّة.
وقطع اوتوستراد رياق
باتجاه بعلبك، جراء استهداف "القرض الحسن" في حوش الغنم.
وتسبّبت الغارة في أضرار كبيرة في البلدة، وبتدمير المبنى المُستهدف.
معروب
وقصفت الطائرات الإسرائيليّة مركز "القرض الحسن" في بلدة معروب.
مشغرة
كذلك، استهدفت مبنى "القرض الحسن" في بلدة مشغرة
واستهدفت غارة إسرائيليّة مبنى "القرض تلحسن" في بلدة دير قانون راس العين الجنوبيّة.