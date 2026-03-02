من الجنوب إلى البقاع وصولاً إلى الضاحية الجنوبيّة... إسرائيل استهدفت "القرض الحسن"

استهدف العدوّ الإسرائيليّ، مراكز تابعة لجمعية "القرض الحسن"، في مناطق مختلفة في .

الضاحية الجنوبية

وشنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقة ، في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وعمد أشخاص إلى إطلاق النار فور شنّ العدوّ الإسرائيليّ للغارات، لإبعاد المواطنين عن المكان المُستهدف التابع لـ"القرض الحسن".

غارات على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/4BRYGbMzQu — 24 (@Lebanon24) March 2, 2026

صور

وشنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ، غارات استهدفت المبنيين التابعين لجمعية "القرض الحسن"، في مدينة صور.

غارة إسرائيلية على صور pic.twitter.com/j83VXT0VyC — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2026

قانا

كما استهدفت غارة إسرائيليّة، بلدة قانا.

واستهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، فرع "القرض الحسن" في بئر القنديل في النبطية.

غارات إسرائيلية على النبطية pic.twitter.com/A6iRmfjwgr — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 2, 2026

كذلك، قصفت طائرات العدوّ، مراكز "القرض الحسن" في بلدات حبوش وتول والسلطانية والشهابية وبدنايل في الجنوب.

عين بورضاي

واستهدف العدوّ فرع "القرض الحسن" في بلدة عين بورضاي في .

اللبوة

واستهدفت غارة إسرائيليّة بلدة اللبوة.

حوش الغنم

وأيضاً، استُهدِفَت بلدة حوش الغنم - قضاء ، بغارة إسرائيليّة.

وقطع اوتوستراد باتجاه بعلبك، جراء استهداف "القرض الحسن" في حوش الغنم.

وتسبّبت الغارة في أضرار كبيرة في البلدة، وبتدمير المبنى المُستهدف.

معروب

وقصفت الطائرات الإسرائيليّة مركز "القرض الحسن" في بلدة معروب.

مشغرة

كذلك، استهدفت مبنى "القرض الحسن" في بلدة مشغرة

بلدة دير قانون راس

واستهدفت غارة إسرائيليّة مبنى "القرض تلحسن" في بلدة دير قانون راس العين الجنوبيّة.