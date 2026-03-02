عون شدّد على الوقوف إلى جانب عمان واستنكر الاعتداءات على قبرص

وفي هذا الاطار اجرى اتصالا هاتفيا بسلطان ، وأعرب له عن تضامن رئيساً وشعباً مع سلطنة وشعبها في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.كذلك اتصل الرئيس عون بالرئيس نيكوس خريستودوليدس، مستنكراً استهداف الأراضي القبرصية للاعتداء، ومؤكدا تضامن لبنان مع الشعب القبرصي الصديق.