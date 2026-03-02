تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إسرائيل تتوعد حزب الله بـ "ضربة قاسية جدًا"!

Lebanon 24
02-03-2026 | 09:59
A-
A+
إسرائيل تتوعد حزب الله بـ ضربة قاسية جدًا!
إسرائيل تتوعد حزب الله بـ ضربة قاسية جدًا! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى رئيس الأركان الإٍسرائيلي الجنرال إيال زامير، اليوم تقييمًا للوضع في قيادة المنطقة الشمالية، وأجرى حوارًا مع كل من قائد القيادة الشمالية ورئيس هيئة العمليات وقائد الفيلق الشمالي وقادة الفرق: 210، 91، 146، 162، و36، إلى جانب غيرهم من القادة الآخرين.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": صادق رئيس الأركان على خطط هجومية للمراحل القادمة من المعركة في المنطقة الشمالية، وأوعز بمواصلة تعزيز الجهد الهجومي والدفاعي في المنطقة".

وقال زامير من المنطقة الشمالية: "جهدنا المركزي هو إيران. نعمل بقوة ونضرب نظام الإرهاب، بالتعاون غير المسبوق مع الجيش الأميركي. وبعد أن بادر حزب الله إلى إطلاق النار، وجّهتُ بالعمل بقوة أيضًا في مواجهة حزب الله. الجيش الاسرائيلي خطّط وهو مستعد للعمل في عدة ساحات بشكل متزامن".

وأضاف: "لقد حذّرت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني مؤخرًا مرات عديدة بشأن ضرورة نزع سلاح حزب الله، لكنهما لم يتحركا؛ لذلك سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية. سننهي المعركة بحيث لا تتضرر إيران فقط، بل سيتكبد حزب الله ضربة قاسية جدًا".


 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقال مادورو يوجّه "ضربة قاسية" لكوبا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يتموضع من دون طي مرحلة السلاح ورسائل"قاسية وحاسمة" للداخل!
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُشكّل "سقوط مادورو" ضربة كبيرة لـ"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
منعًا للاستغلال.. وزارة الاقتصاد تتوعد بإجراءات قانونية قاسية!
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 18:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

القادمة

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-03-02
Lebanon24
10:34 | 2026-03-02
Lebanon24
10:28 | 2026-03-02
Lebanon24
10:26 | 2026-03-02
Lebanon24
10:19 | 2026-03-02
Lebanon24
10:13 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24