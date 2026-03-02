إسرائيل تتوعد حزب الله بـ "ضربة قاسية جدًا"!

#عاجل 🔸رئيس الأركان في إحاطة لقادة الفرق على الحدود الشمالية: سننهي المعركة بحيث لا تتضرر إيران فقط، بل سيتكبد حزب الله أيضًا ضربة قاسية جدًا"



🔸جيش الدفاع يدافع على جبهة البلدات ويهاجم لإزالة التهديدات. حماية السكان هي في صدارة اهتمامنا حيث لن يتم بعد اليوم إخلاء بلدات على أرض… pic.twitter.com/BKOpzkFkhl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": صادق رئيس الأركان على خطط هجومية للمراحل من المعركة في المنطقة الشمالية، وأوعز بمواصلة تعزيز الجهد الهجومي والدفاعي في المنطقة".وقال زامير من المنطقة الشمالية: "جهدنا المركزي هو . نعمل بقوة ونضرب نظام الإرهاب، بالتعاون غير المسبوق مع الجيش الأميركي. وبعد أن إلى إطلاق النار، وجّهتُ بالعمل بقوة أيضًا في مواجهة حزب الله. الجيش الاسرائيلي خطّط وهو مستعد للعمل في عدة ساحات بشكل متزامن".وأضاف: "لقد حذّرت والجيش اللبناني مؤخرًا مرات عديدة بشأن ضرورة نزع سلاح حزب الله، لكنهما لم يتحركا؛ لذلك سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا بقوانا الذاتية. سننهي المعركة بحيث لا تتضرر إيران فقط، بل سيتكبد حزب الله ضربة قاسية جدًا".