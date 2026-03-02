إسرائيل تتوعد حزب الله بـ "ضربة قاسية جدًا"!

#عاجل 🔸رئيس الأركان في إحاطة لقادة الفرق على الحدود الشمالية: سننهي المعركة بحيث لا تتضرر إيران فقط، بل سيتكبد حزب الله أيضًا ضربة قاسية جدًا"
🔸جيش الدفاع يدافع على جبهة البلدات ويهاجم لإزالة التهديدات. حماية السكان هي في صدارة اهتمامنا حيث لن يتم بعد اليوم إخلاء بلدات على أرض… pic.twitter.com/BKOpzkFkhl
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026
