Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عن قوّة "حزب الله" العسكريّة والبشريّة... هذا ما أعلنه تقرير من إسرائيل

Lebanon 24
02-03-2026 | 10:10
عن قوّة حزب الله العسكريّة والبشريّة... هذا ما أعلنه تقرير من إسرائيل
عن قوّة حزب الله العسكريّة والبشريّة... هذا ما أعلنه تقرير من إسرائيل photos 0
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ بيانات معهد "ألما" البحثي الإسرائيليّ، كشفت عن تقييم محدَّث لبقايا ترسانة "حزب الله" العسكرية في جنوب لبنان ومناطق أخرى متفرقة في البلاد.

ووفقًا لقناة "آي 24" الإسرائيلية، فإنّ البيانات الموثقة تفصل وضع أسلحة الحزب وبنيته العسكرية الحالية، وتوضح حجم الترسانة المتبقية، لا سيما بعد الخسائر التي مُني بها، إلى جانب جهود إعادة تأهيل وحداته النخبوية.

وقيَّم التقرير عدد صواريخ "حزب الله" حاليًا بنحو 25 ألف صاروخ، تتألف غالبية القذائف الصاروخية من صواريخ قصيرة المدى حتى 80 كيلومترًا، ومتوسطة المدى حتى 200 كيلومتر.

وبحسب تقديرات المعهد، تصل قدرة الحزب الحالية على إطلاق عشرات الصواريخ يوميًا. وخلال الحرب في غزة، شهدت ترسانته الاستراتيجية انخفاضًا ملحوظًا نتيجة الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي على مواقع الحزب ومستودعات أسلحته.

وتؤكد البيانات أنه لم يتبق لدى "حزب الله" سوى بضع مئات من الصواريخ المتطورة، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي.

ويقول المعهد إن منظومة المسيَّرات الانتحارية تشكل ركيزة أساسية في بناء قوة الحزب المستقبلية، مشيرًا إلى امتلاك الحزب نحو ألف مسيّرة انتحارية، إلى جانب عدد غير معروف من المسيَّرات الأخرى.

أما عدد أفراد "حزب الله" الحاليين، فيتراوح، وفق تقدير المعهد الإسرائيلي، بين 30 و50 ألف فرد من الاحتياط.
 
وتشكل وحدة الرضوان جوهر منظومة الهجوم البري لدى الحزب، حيث يولي "حزب الله" اهتمامًا كبيرًا لإعادة تأهيل وبناء قدراته، وتضم الوحدة حاليًا نحو 5000 عنصر مسلح موزعين على وحدات القتال والدعم والإدارة واللوجستيات، بحسب تقييم المعهد. (ارم نيوز)
 
 
لبنان

عربي-دولي

أنظمة الدفاع الجوي

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

غير معروف

المستقبل

حزب الله

ارم نيوز

