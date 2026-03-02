تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

للعسكريين الذين نزحوا اليوم.. إليكم هذا البيان من "هيئة الطوارئ"

Lebanon 24
02-03-2026 | 10:06
للعسكريين الذين نزحوا اليوم.. إليكم هذا البيان من هيئة الطوارئ
للعسكريين الذين نزحوا اليوم.. إليكم هذا البيان من هيئة الطوارئ photos 0
 اعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان، انه "استجابة لازمة النزوح الداخلي الحاصلة من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه المناطق الأخرى لا سيما بيروت وجبل لبنان، وفي اطار عملها الاغاثي، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، باشرت ، وبتوجيهات من رئيسها ايلي صليبا، بتجهيز اربعة مراكز مخصصة لاستقبال العسكريين النازحين وعائلاتهم بصورة حصرية، تجهيزا كاملا بما في ذلك الفرش والمستلزمات الكهربائية والصحية، وهي المراكز التالية:

- مبنى مركز دائرة امن عام بيروت القديم في السوديكو لاستقبال ٥٠ عائلة اي حوالي ٣٠٠ شخص.

- مبنى مدرسة "محمد شامل الابتدائية الرسمية المختلطة" في منطقة طريق جديدة بيروت لاستقبال ٢٢٠ شخص. -مبنى مدرسة "ثانوية جبيل الرسمية" في منطقة جبيل لاستقبال ٢٥٠ شخص.

- مبنى مدرسة "الفيدار المختلطة المتوسطة الرسمية" في منطقة جبيل لاستقبال ١٠٠ شخص من عناصر الدفاع المدني وعائلاتهم".

- واشارت الهيئة الى انها "ستؤمن الحاجات الغذائية للعائلات التي ستتخذ من هذه المباني مسكناً لها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية".
