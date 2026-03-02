للعسكريين الذين نزحوا اليوم.. إليكم هذا البيان من "هيئة الطوارئ"

اعلنت " في " في بيان، انه "استجابة لازمة النزوح الداخلي الحاصلة من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه المناطق الأخرى لا سيما وجبل لبنان، وفي اطار عملها الاغاثي، وبالتنسيق مع المعنية، باشرت ، وبتوجيهات من رئيسها ، بتجهيز اربعة مراكز مخصصة لاستقبال العسكريين وعائلاتهم بصورة حصرية، تجهيزا كاملا بما في ذلك الفرش والمستلزمات الكهربائية والصحية، وهي المراكز التالية:



- مبنى مركز دائرة امن عام بيروت القديم في السوديكو لاستقبال ٥٠ عائلة اي حوالي ٣٠٠ شخص.



- مبنى مدرسة "محمد شامل الابتدائية الرسمية المختلطة" في منطقة طريق جديدة بيروت لاستقبال ٢٢٠ شخص. -مبنى مدرسة "ثانوية الرسمية" في منطقة جبيل لاستقبال ٢٥٠ شخص.



- مبنى مدرسة " المختلطة المتوسطة الرسمية" في منطقة جبيل لاستقبال ١٠٠ شخص من عناصر الدفاع المدني وعائلاتهم".



- واشارت الهيئة الى انها "ستؤمن الحاجات الغذائية للعائلات التي ستتخذ من هذه المباني مسكناً لها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية".

