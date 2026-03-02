تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
للعسكريين الذين نزحوا اليوم.. إليكم هذا البيان من "هيئة الطوارئ"
Lebanon 24
02-03-2026
|
10:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت "
هيئة الطوارئ المدنية
في
لبنان
" في بيان، انه "استجابة لازمة النزوح الداخلي الحاصلة من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت باتجاه المناطق الأخرى لا سيما
بيروت
وجبل لبنان، وفي اطار عملها الاغاثي، وبالتنسيق مع
الجهات الرسمية
المعنية، باشرت ، وبتوجيهات من رئيسها
ايلي
صليبا
، بتجهيز اربعة مراكز مخصصة لاستقبال العسكريين
النازحين
وعائلاتهم بصورة حصرية، تجهيزا كاملا بما في ذلك الفرش والمستلزمات الكهربائية والصحية، وهي المراكز التالية:
- مبنى مركز دائرة امن عام بيروت القديم في السوديكو لاستقبال ٥٠ عائلة اي حوالي ٣٠٠ شخص.
- مبنى مدرسة "محمد شامل الابتدائية الرسمية المختلطة" في منطقة طريق جديدة بيروت لاستقبال ٢٢٠ شخص. -مبنى مدرسة "ثانوية
جبيل
الرسمية" في منطقة جبيل لاستقبال ٢٥٠ شخص.
- مبنى مدرسة "
الفيدار
المختلطة المتوسطة الرسمية" في منطقة جبيل لاستقبال ١٠٠ شخص من عناصر الدفاع المدني وعائلاتهم".
- واشارت الهيئة الى انها "ستؤمن الحاجات الغذائية للعائلات التي ستتخذ من هذه المباني مسكناً لها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
Lebanon 24
السفارة الفنزويليّة تتهم واشنطن بـ"عدوان عسكري خطير" وتعلن التعبئة وإعلان الطوارئ
02/03/2026 18:26:46
02/03/2026 18:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر يمنية: "قوات الطوارئ" الموالية لتنظيم الإخوان تبدأ عملية عسكرية نحو محافظة حضرموت
Lebanon 24
مصادر يمنية: "قوات الطوارئ" الموالية لتنظيم الإخوان تبدأ عملية عسكرية نحو محافظة حضرموت
02/03/2026 18:26:46
02/03/2026 18:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس
Lebanon 24
خريش يستلم من رئيس هيئة الطوارئ المدنية المعدات اللازمة لاستكمال مهمة الإنقاذ في طرابلس
02/03/2026 18:26:46
02/03/2026 18:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: متضامنون مع الإخوة العرب الذين تعرضوا لضربات عسكرية اليوم
Lebanon 24
سلام: متضامنون مع الإخوة العرب الذين تعرضوا لضربات عسكرية اليوم
02/03/2026 18:26:46
02/03/2026 18:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الطوارئ المدنية
الجهات الرسمية
هيئة الطوارئ
جبل لبنان
الفيدار
البقاع
محمد ش
تابع
قد يعجبك أيضاً
اغتالته إسرائيل فجر اليوم في الضاحية الجنوبية... "سرايا القدس" نعت قائدها في لبنان
Lebanon 24
اغتالته إسرائيل فجر اليوم في الضاحية الجنوبية... "سرايا القدس" نعت قائدها في لبنان
10:51 | 2026-03-02
02/03/2026 10:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل: من يساهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه في مواجهة القانون
Lebanon 24
وزير العدل: من يساهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه في مواجهة القانون
10:34 | 2026-03-02
02/03/2026 10:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية زار بري منوها بحكمته
Lebanon 24
فرنجية زار بري منوها بحكمته
10:28 | 2026-03-02
02/03/2026 10:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تصريح لبرّي بعد التطوّرات في لبنان: لا تعليق
Lebanon 24
أوّل تصريح لبرّي بعد التطوّرات في لبنان: لا تعليق
10:26 | 2026-03-02
02/03/2026 10:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. مراكز مجهزة لاستقبال النازحين ذوي الإعاقة
Lebanon 24
في هذه المناطق.. مراكز مجهزة لاستقبال النازحين ذوي الإعاقة
10:19 | 2026-03-02
02/03/2026 10:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
Lebanon 24
عملية اغتيال" في الضاحية؟ هذه آخر المعلومات
20:25 | 2026-03-01
01/03/2026 08:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
Lebanon 24
الضاحية من بينها.. مناطق لبنانية تتعرّض لقصف إسرائيليّ
19:51 | 2026-03-01
01/03/2026 07:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:51 | 2026-03-02
اغتالته إسرائيل فجر اليوم في الضاحية الجنوبية... "سرايا القدس" نعت قائدها في لبنان
10:34 | 2026-03-02
وزير العدل: من يساهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه في مواجهة القانون
10:28 | 2026-03-02
فرنجية زار بري منوها بحكمته
10:26 | 2026-03-02
أوّل تصريح لبرّي بعد التطوّرات في لبنان: لا تعليق
10:19 | 2026-03-02
في هذه المناطق.. مراكز مجهزة لاستقبال النازحين ذوي الإعاقة
10:13 | 2026-03-02
بالفيديو... هذا ما شهدته السفارة الأميركيّة في عوكر اليوم
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
02/03/2026 18:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
02/03/2026 18:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
02/03/2026 18:26:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24