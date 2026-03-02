تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
في هذه المناطق.. مراكز مجهزة لاستقبال النازحين ذوي الإعاقة
Lebanon 24
02-03-2026
|
10:19
وزعت وحدة
إدارة الكوارث
في السرايا الحكومية عناوين مراكز إيواء في الجنوب والشمال والبقاع
الغربي
وجبل
لبنان
، مجهزة لاستقبال
النازحين
ذوي الإعاقة.
التفاصيل عبر الصورة المرفقة أدناه.
