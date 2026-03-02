فرنجية زار بري منوها بحكمته

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "زرت اليوم منوّها بحكمته ودوره الوطني الداعم للجيش والمؤسسات الشرعية وحماية السلم والتضامن اللبناني، ومحاولة تحييد عن أيّ حرب أو مغامرة جديدة".

