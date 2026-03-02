وزير العدل: من يساهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه في مواجهة القانون

كشف وزير العدل ، أن الحكومة لا تعتقد أن سيُقدم على أي مواجهة مع الجيش، مستبعدًا كليًا أن يتجرأ أي فرد أو مجموعة على مواجهة الجيش.







وأوضح في تصريح لقناة " " أن الجيش عرض خطة لحصر ونزع السلاح وملاحقة أي شخص يشارك في نشاط عسكري غير رسمي، مؤكدًا أن الغطاء السياسي لأنشطة حزب الله العسكرية قد انتهى، وأن "الوضع " لم يعد قائمًا، ومن يساهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه في مواجهة القانون.







وشدّد على أن الحكومة أكدت أن أي نشاط عسكري لحزب الله لم يعد يحظى بأي غطاء من أي نوع، معتبرًا أن خطوة إطلاق صواريخ على كانت "خطأ جسيمًا" وتعرّض الشعب للمخاطر.







وفي ما يتعلق بجلسة ، أشار نصّار إلى أن وزراء صوّتوا مع القرار، فيما اعترض وزراء حزب الله على القرار بحظر أنشطته العسكرية من دون أن ينسحبوا من الجلسة، لافتًا إلى أن القرار صدر بحضور جميع الوزراء مع اعتراض عدد منهم.

