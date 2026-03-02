مطر: نأمل تنفيذا سريعا لقرار الحكومة

كتب النائب على منصة "أكس": "نقف كليا مع قرار حكومة تجريم أنشطة الأمنية والعسكرية، بعدما استفحلت أفعال هذا الحزب وصارت جرائم كبيرة بحق الوطن والشعب. نأمل تنفيذا سريعا للقرار على الأرض، قبل ان يفوت آوان انتشال بلدنا من هذا الشر المستطير".

Advertisement