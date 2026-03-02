تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد شيوع نبأ اغتياله.. بيان من محمد رعد رداً على قرارات الحكومة

Lebanon 24
02-03-2026 | 11:51
بعد شيوع نبأ اغتياله.. بيان من محمد رعد رداً على قرارات الحكومة
بعد شيوع نبأ اغتياله.. بيان من محمد رعد رداً على قرارات الحكومة photos 0
وصفَ رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قرارات الحكومة الصادرة بشأن "حزب الله" بـ"العنترية ضدّ اللبنانيين".
 
 
ويأتي هذا التصريح لرعد لينفي الأنباء التي تحدثت عن اغتياله إثر غارة إسرائيلية طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الإثنين.
 

وفي بيان له، قال رعد: "نتفهم عجز الحكومة اللبنانية أمام العدو الإسرائيلي الغاشم الذي يستبيح السيادة الوطنية ويحتل الأرض ويشكل تهديداً متواصلاً لأمن واستقرار البلاد، ونتفهم أيضاً حقها في اتخاذ قرار الحرب والسلم وقصورها عن تنفيذ ذلك وفرضه على العدو المنتهك للسلم الوطني والمتمادي في حربه العدوانية ضد لبنان وشعبه".
 

وتابع: "إلا أننا لا نرى موجباً في ظل هذا العجز والقصور الواضحين أن يتخذ الرئيس سلام وحكومته قرارات عنترية ضد اللبنانيين الرافضين للاحتلال ويتهمهم بخرق السلم الذي تنكر له العدو ورفض تنفيذ موجباته على مدى سنة وأربعة أشهر، وفرض على اللبنانيين حكومة وشعباً حالة الحرب اليومية دون أن تتمكن الحكومة من وقف اعتداءاته المتواصلة أو حتى من توظيف ما تزعمه من صداقات دولية للبنان من أجل إرغام العدو على وقف الحرب ضد بلادنا".


وأضاف: "كان اللبنانيون ينتظرون قراراً بحظر العدوان، فإذا بهم أمام قرار حظر رفض العدوان.. إن ردة فعل حزب الله إزاء التمادي الإسرائيلي في الاعتداء على أحرار وشرفاء الناس وحلفائهم في لبنان والمنطقة إن هي إلا إشارة رافضة لمسار الإذعان وخداع اللبنانيين بأن مصالحة العدو والخضوع لشروطه هو السبيل الوحيد المتاح ليتحقق الأمن والسلام اللبناني الموهوم".
 
 
وأكمل: "إن الحكومة اللبنانية التي تعجز عن فرض السلم على العدو، كما تعجز عن خوض غمار المقاومة للعدوان، عليها أن تنأى بالبلاد عن افتعال مشاكل إضافية تدفع نحو تسعير حالة الغليان والتوتر التي يجب أن نعمل جميعاً على تلافيها".
الحكومة اللبنانية

النائب محمد رعد

فعل حزب الله

النائب محمد

الإسرائيلي

نائب محمد

رئيس سلام

اللبنانية

