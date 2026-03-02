"الاعتدال الوطني" اعلن تأييده لقرارات الحكومة

اشار تكتل "الاعتدال الوطني"في بيان، الى انه "يتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، وما تحمله من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية تهدد استقرار والدول العربية وسلامة شعوبنا".



واكد "تأييده الكامل لقرارات الحكومة التي تصبّ في مصلحة حماية لبنان، وصون سيادته، وتجنيبه الانخراط في صراعات لا تخدم مصلحته الوطنية العليا، انسجامًا مع أحكام وروحية اتفاق ".



كما اكد دعمه "لكل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عبر والمؤسسات المعنية، بهدف تثبيت الاستقرار، وتأكيد لبنان الشرعية الدولية وميثاق ".



ودان بشدة "الاعتداءات التي تطال الشقيقة، ورفضه المطلق لأي انتهاك لسيادة هذه الدول أو تهديد لأمنها القومي"، مؤكدًا أن "أمن الدول العربية مترابط، وأن أي اعتداء على دولة عربية هو مساس بالأمن العربي المشترك".



وطالب " بتحمّل مسؤولياته في وقف العدوان، والعمل الجاد على حماية المدنيين، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".



وإذ جدد التكتل "تمسكه بثوابت الدولة اللبنانية وبخيار الاعتدال والاتزان"، دعا "جميع القوى السياسية إلى توحيد الصف الداخلي، وتحصين الساحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، حفاظًا على أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي.حمى الله لبنان والدول العربية من كل سوء".

