مصدرها لبنان.. طائرات مسيرة تدخلُ إسرائيل

تحدثت تقارير إسرائيليّة، مساء الإثنين، عن دوي صافرات الإنذار في عدد من المحاذية للبنان، وذلك إثر اختراق طائرات مُسيرة الحدود آتية من .



بدوره، أعلن الجيش تفعيل التأهب في مناطق متفرقة شمال البلاد عقب دخول طائرات مصدرها لبنان الأجواء الإسرائيلية.



وتحدثت التقارير عن أن "الحدث انتهى"، أي أنه تم إسقاط المسيرات، علماً أن الإنذارات دوّت في مستوطنات كريات شمونة، المطلة، ومارغليوت.