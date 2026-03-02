تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
المر: إطلاق الصواريخ من الجنوب "مغامرة غير محسوبة"
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:21
رفض النائب ميشال المر "زج
لبنان
في صراعات خارجية"، مثنياً على "موقف رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
ومجلس الوزراء الحازم بمنع ازدواجية السلاح ورفض توريط لبنان في مزيد من الحروب".
واعتبر المر في تصريح أن "ما أقدم عليه
حزب الله
من إطلاق للصواريخ عبر الحدود الجنوبية لا يمثل دفاعاً عن لبنان، بل هو تهديد مباشر ومتهور للسلم الأهلي والاستقرار"، مشدداً على أن "الانخراط في مواجهات عسكرية في ظل خلل فاضح في موازين القوى ليس عملاً بطولياً، بل هو مغامرة غير محسوبة العواقب، تضع لبنان واللبنانيين في دائرة الاستهداف المباشر".
وأكد المر أن "وطننا ليس صندوق بريد لتبادل الرسائل الدموية، وأرواح أبنائه ليست أوراقاً تفاوضية في حرب النفوذ"، معلناً "دعمه المطلق لموقف رئيس الجمهورية والحكومة ومؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها
الجيش اللبناني
". وشدد على أن "قرار الحرب والسلم وحق امتلاك السلاح واستخدامه هو حق حصري للدولة وحدها".
وعبّر عن "أسفه للضحايا الأبرياء وتضامنه مع أهلنا الصامدين الذين دفعوا إلى قوافل التهجير والنزوح"، وختم بالقول: "الخيار اليوم واضح: إما منطق الدولة والمؤسسات، وإما منطق الدويلة والفوضى. نحن نختار
لبنان الدولة
، لبنان السيادة، ولن نسمح بأن يكون وطننا وقوداً لحروب الآخرين".
