تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البعريني: ندعم قرار حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
02-03-2026 | 12:29
A-
A+
البعريني: ندعم قرار حصر السلاح بيد الدولة
البعريني: ندعم قرار حصر السلاح بيد الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعلن النّائب وليد البعريني، "دعمه الكامل والمطلق للقرار الصادر عن الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس نواف سلام، والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومنع أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار الشرعية والمؤسسات الرسمية".

ورأى أن "هذا القرار يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الدولة لهيبتها وسيادتها، وترسيخ مبدأ واضح لا لبس فيه بأن قرار الحرب والسلم لا يكون إلا بيد المؤسسات الدستورية، وأن أي عمل عسكري خارج هذا الإطار يعرّض الاستقرار الوطني والمصلحة العليا للخطر".

واكد ان "تطبيق القرار يجب أن يكون حازمًا وعادلاً وشاملاً على الجميع من دون استثناء، مع توفير الدعم الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية لتمكينها من تنفيذ مهامها في ضبط الأمن وحماية الحدود ومنع أي تجاوزات".

كما شدّد على أن "المرحلة تتطلّب موقفًا وطنيًا موحدًا، يقدّم منطق الدولة والقانون فوق أي اعتبارات أخرى، بما يفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الثقة بالمؤسّسات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المالكي: نُريد حصر السلاح بيدّ الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 03:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المالكي: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 03:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق من "منتدى أمناء بيروت": لا استقرار بلا حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 03:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصّار: لا علاقة بين مسألة حصر السلاح بيد الدولة وبين الخروقات الإسرائيلية المتكررة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 03:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

وليد البعريني

دولة الرئيس

نواف سلام

اللبنانية

الدستور

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:13 | 2026-03-02
Lebanon24
19:04 | 2026-03-02
Lebanon24
17:57 | 2026-03-02
Lebanon24
16:50 | 2026-03-02
Lebanon24
16:48 | 2026-03-02
Lebanon24
16:44 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24