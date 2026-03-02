تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

جنبلاط عن قرار حظر نشاطات "الحزب": ممتاز

Lebanon 24
02-03-2026 | 12:30
جنبلاط عن قرار حظر نشاطات الحزب: ممتاز
جنبلاط عن قرار حظر نشاطات الحزب: ممتاز photos 0
اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن قرار الحكومة حظر نشاطات حزب الله العسكرية "ممتاز"، مؤكداً أن قرارات الحكومة الأخيرة تنطلق من التوجهات الأساسية لاتفاق الطائف.

وقال جنبلاط إن وجود عناصر لحزب الله في جنوب لبنان "يخالف قرارات الدولة واتفاق الطائف"، واعتبر أن الأمين العام للحزب نعيم قاسم "خارج الزمان والمكان" ويتصرف "بأمر إيراني على حساب المواطن الشيعي واللبناني".

وأشار إلى أن إلغاء مؤتمر دعم الجيش "خطأ كبير"، لافتاً إلى أن الجيش قام "بعمل جبار" لكنه يحتاج إلى دعم أكثر.

وعن الحرب الإيرانية، توقع جنبلاط "حرباً طويلة"، معتبراً أن هدف "الإطاحة بالنظام الإيراني" ليس سهلاً بسبب التركيبة العسكرية والسياسية في إيران ووجود الحرس الثوري في بلد واسع جداً.
