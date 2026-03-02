جنبلاط عن قرار حظر نشاطات "الحزب": ممتاز

اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي أن قرار الحكومة حظر نشاطات العسكرية "ممتاز"، مؤكداً أن قرارات الحكومة الأخيرة تنطلق من التوجهات الأساسية لاتفاق .



وقال إن وجود عناصر لحزب الله في "يخالف قرارات الدولة واتفاق الطائف"، واعتبر أن للحزب نعيم "خارج الزمان والمكان" ويتصرف "بأمر إيراني على حساب المواطن الشيعي واللبناني".



وأشار إلى أن إلغاء مؤتمر دعم الجيش "خطأ كبير"، لافتاً إلى أن الجيش قام "بعمل جبار" لكنه يحتاج إلى دعم أكثر.



وعن الحرب ، توقع جنبلاط "حرباً طويلة"، معتبراً أن هدف "الإطاحة بالنظام " ليس سهلاً بسبب التركيبة العسكرية والسياسية في ووجود الحرس الثوري في بلد واسع جداً.

