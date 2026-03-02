عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟

قالت صحيفة " " الإسرائيليّة إنّه لم يجرِ اغتيال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" بضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الإثنين.



وتحدثت الصحيفة عن إصدار رعد لبيان تناول فيه القرارات التي أصدرتها الحكومة اليوم، والتي حظرت بموجبها " " عسكرياً وأمنياً.





وفي بيانه، قال رعد: "نتفهم عجز أمام العدو الغاشم الذي يستبيح السيادة الوطنية ويحتل الأرض ويشكل تهديداً متواصلاً لأمن واستقرار البلاد، ونتفهم أيضاً حقها في اتخاذ قرار الحرب والسلم وقصورها عن تنفيذ ذلك وفرضه على العدو المنتهك للسلم الوطني والمتمادي في حربه العدوانية ضد وشعبه".





وتابع: "إلا أننا لا نرى موجباً في ظل هذا العجز والقصور الواضحين أن يتخذ الرئيس سلام وحكومته قرارات عنترية ضد اللبنانيين الرافضين للاحتلال ويتهمهم بخرق السلم الذي تنكر له العدو ورفض تنفيذ موجباته على مدى سنة وأربعة أشهر، وفرض على اللبنانيين حكومة وشعباً حالة الحرب اليومية دون أن تتمكن الحكومة من وقف اعتداءاته المتواصلة أو حتى من توظيف ما تزعمه من صداقات دولية للبنان من أجل إرغام العدو على وقف الحرب ضد بلادنا".





وأضاف: "كان اللبنانيون ينتظرون قراراً بحظر العدوان، فإذا بهم أمام قرار حظر رفض العدوان.. إن ردة فعل حزب الله إزاء التمادي الإسرائيلي في الاعتداء على أحرار وشرفاء الناس وحلفائهم في لبنان والمنطقة إن هي إلا إشارة رافضة لمسار الإذعان وخداع اللبنانيين بأن مصالحة العدو والخضوع لشروطه هو السبيل الوحيد المتاح ليتحقق الأمن والسلام اللبناني الموهوم".





وأكمل: "إن الحكومة التي تعجز عن فرض السلم على العدو، كما تعجز عن خوض غمار للعدوان، عليها أن تنأى بالبلاد عن افتعال مشاكل إضافية تدفع نحو تسعير حالة الغليان والتوتر التي يجب أن نعمل جميعاً على تلافيها".