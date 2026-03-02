تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عن محمد رعد.. ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة إنّه لم يجرِ اغتيال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"
النائب محمد رعد
بضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الإثنين.
وتحدثت الصحيفة عن إصدار رعد لبيان تناول فيه القرارات التي أصدرتها الحكومة اليوم، والتي حظرت بموجبها "
حزب الله
" عسكرياً وأمنياً.
وفي بيانه، قال رعد: "نتفهم عجز
الحكومة اللبنانية
أمام العدو
الإسرائيلي
الغاشم الذي يستبيح السيادة الوطنية ويحتل الأرض ويشكل تهديداً متواصلاً لأمن واستقرار البلاد، ونتفهم أيضاً حقها في اتخاذ قرار الحرب والسلم وقصورها عن تنفيذ ذلك وفرضه على العدو المنتهك للسلم الوطني والمتمادي في حربه العدوانية ضد
لبنان
وشعبه".
وتابع: "إلا أننا لا نرى موجباً في ظل هذا العجز والقصور الواضحين أن يتخذ الرئيس سلام وحكومته قرارات عنترية ضد اللبنانيين الرافضين للاحتلال ويتهمهم بخرق السلم الذي تنكر له العدو ورفض تنفيذ موجباته على مدى سنة وأربعة أشهر، وفرض على اللبنانيين حكومة وشعباً حالة الحرب اليومية دون أن تتمكن الحكومة من وقف اعتداءاته المتواصلة أو حتى من توظيف ما تزعمه من صداقات دولية للبنان من أجل إرغام العدو على وقف الحرب ضد بلادنا".
وأضاف: "كان اللبنانيون ينتظرون قراراً بحظر العدوان، فإذا بهم أمام قرار حظر رفض العدوان.. إن ردة فعل حزب الله إزاء التمادي الإسرائيلي في الاعتداء على أحرار وشرفاء الناس وحلفائهم في لبنان والمنطقة إن هي إلا إشارة رافضة لمسار الإذعان وخداع اللبنانيين بأن مصالحة العدو والخضوع لشروطه هو السبيل الوحيد المتاح ليتحقق الأمن والسلام اللبناني الموهوم".
وأكمل: "إن الحكومة
اللبنانية
التي تعجز عن فرض السلم على العدو، كما تعجز عن خوض غمار
المقاومة
للعدوان، عليها أن تنأى بالبلاد عن افتعال مشاكل إضافية تدفع نحو تسعير حالة الغليان والتوتر التي يجب أن نعمل جميعاً على تلافيها".
