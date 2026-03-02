"الكتلة الوطنية" تشترط الجدية بتنفيذ قرار الحكومة

رأت " " في بيان، أن أي موقف من اليوم مرتبط بالقدرة على فرض تنفيذه وعدم اللجوء إلى "التمييع والمماطلة". واعتبرت أن الجدية المطلوبة من الحكومة تجاه الداخل والخارج في هذه اللحظات المصيرية تتطلب "المباشرة فوراً بنزع سلاح في كل وبكل الوسائل الضرورية والشرعية، كما تفكيك جهازه الأمني بالكامل، والأهم توقيف ومحاسبة المسؤولين فيه عن قرار زج لبنان في الحرب وعن سائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب اللبناني".



وأشارت إلى أن عدم التنفيذ يجعل هذا القرار "مجرّد عبارات إنشائية يُضمّ إلى ما سبقه من قرارات مماثلة لطالما جاهر حزب الله برفضه الالتزام بها، وهو ما عرّض ويعرّض أرواح اللبنانيين إلى الخطر".



