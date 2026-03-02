عن أوضاع النازحين ومراكز الإيواء.. تصريح من وزيرة الشؤون الإجتماعية

عقدت وزيرة ، مساء الإثنين، مؤتمراً صحفياً خصصته للحديث عن متابعة أوضاع من الجنوب والبقاع جراء الاعتداءات الأخيرة.

وقالت السيد إن "هناك 92 مركزاً جاهزاً لاستقبال عائلات إضافية"، مشيرة إلى أنه "تم نشر لائحة المراكز المهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة على موقع رئاسة الحكومة".

وأضافت: "نعلم أن عدد النازحين على الطرقات كبير ونحن واعون لحجم النزوح والمعاناة وقوى الأمن الداخلي تبذل أقصى جهودها لتسهيل الانتقال ونوجّه النازحين إلى مراكز الإيواء".

واستكملت: "لقد تم تعميم أرقام الخطوط الساخنة ونطلب من كل من يحتاج الى مآوى أو مساعدة أخذ المعلومات من صفحات السراي الحكومي والاتصال على الأرقام الرسمية".