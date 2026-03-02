الحوت: تبقى الأولوية الوطنية وقف الاعتداءات الإسرائيلية

كتب عبر حسابه عل منصة "اكس": "‏قرارات تؤكد مبدأً أساسياً هو حصرية قرار الحرب والسلم بيد ، ورفض أي ممارسات تُعرّض لمخاطر الانجرار إلى الحرب دون قرار.‏ تبقى الأولوية الوطنية وقف الاعتداءات ، وتعزيز التضامن لحماية لبنان واستقراره وصون سيادته الكاملة".

