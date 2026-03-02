تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل سترتفع أسعار الأدوية في لبنان؟ بيان يكشف

Lebanon 24
02-03-2026 | 12:40
A-
A+
هل سترتفع أسعار الأدوية في لبنان؟ بيان يكشف
هل سترتفع أسعار الأدوية في لبنان؟ بيان يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جو غريب، أن الأمن الدوائي تحت السيطرة، مشيراً إلى أنه لا زيادة في أسعار الدواء، بينما المخزون يكفي عدّة أشهر.
 
 
وفي تصريح له، قال غريب تعليقاً على مجريات تطور الأحداث في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال لبنان: "على المواطن اللبناني أن يكون على ثقة كاملة بوجود مخزون أدوية كبير جداً في مستودعات نقابة مستوردي الأدوية في لبنان ولعدة أشهر مقبلة”، مشيراً إلى بذل الجهود المضاعفة مع الجهات المعنية لإخراج وتخليص المعاملات الخاصة بالأدوية من مرفأ بيروت، بما يضمن استمرارية توافرها في الأسواق من دون انقطاع".
 

وفي ظلّ المخاوف التي سادت مؤخراً لدى اللبنانيين بعد ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الـTVA، طمأن غريّب الرأي العام مؤكداً أن سعر الدواء لن يتأثر بهذه الزيادات، موضحاً أن تسعير الدواء في لبنان يخضع حصراً لآلية تحددها وزارة الصحة العامة، سواء لجهة سعر الاستيراد أو سعر المبيع للعموم في الصيدليات، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الرسوم أو المحروقات لا ينعكس تلقائياً على السعر الرسمي للدواء.
 

وأشار إلى أن التأثير الفعلي يقع على الكلفة التشغيلية للمستوردين، لا على سعر الدواء نفسه، إذ تتحمّل شركات الاستيراد اليوم كلفة إيصال الدواء إلى الصيدليات والمستشفيات على نفقتها الخاصة، إضافة إلى أعباء تشغيلية متزايدة، حرصاً منها على حماية المريض اللبناني وضمان استقرار السوق الدوائي رغم كل التحديات الاقتصادية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قريبًا.. هل سترتفع اسعار المحروقات في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من أزمة دواء في لبنان؟ بيانٌ يهمّ المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ارتفعت تعرفة النقل المُشترك؟ بيان يحسم الأمر
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا ارتفعت أسعار اللحوم في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 04:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

تحت السيطرة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الاستير

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
19:13 | 2026-03-02
Lebanon24
19:04 | 2026-03-02
Lebanon24
17:57 | 2026-03-02
Lebanon24
16:50 | 2026-03-02
Lebanon24
16:48 | 2026-03-02
Lebanon24
16:44 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24