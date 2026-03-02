هل سترتفع أسعار الأدوية في لبنان؟ بيان يكشف

أكد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في جو غريب، أن الأمن الدوائي ، مشيراً إلى أنه لا زيادة في أسعار الدواء، بينما المخزون يكفي عدّة أشهر.

وفي تصريح له، قال غريب تعليقاً على مجريات تطور الأحداث في ظل الاعتداءات التي تطال لبنان: "على المواطن اللبناني أن يكون على ثقة كاملة بوجود مخزون أدوية كبير جداً في مستودعات نقابة مستوردي الأدوية في لبنان ولعدة أشهر مقبلة”، مشيراً إلى بذل الجهود المضاعفة مع الجهات المعنية لإخراج وتخليص المعاملات الخاصة بالأدوية من مرفأ ، بما يضمن استمرارية توافرها في الأسواق من دون انقطاع".



وفي ظلّ المخاوف التي سادت مؤخراً لدى اللبنانيين بعد ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الـTVA، طمأن غريّب الرأي العام مؤكداً أن سعر الدواء لن يتأثر بهذه الزيادات، موضحاً أن تسعير الدواء في لبنان يخضع حصراً لآلية تحددها ، سواء لجهة سعر الاستيراد أو سعر المبيع للعموم في الصيدليات، وبالتالي فإن أي ارتفاع في الرسوم أو المحروقات لا ينعكس تلقائياً على السعر الرسمي للدواء.

