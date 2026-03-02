عاجل جداً.. إنذار جديد لسكان جنوب لبنان

أصدر المتحدث السابق باسم الجيش إنذاراً جديداً لسكان عدد من المناطق الجنوبية، وهي على النحو التالي: الظهيرة (صور)، طيبة، ، بلدة (صور)، مطمورة، عديسة (مرجعيون)، بيت ليف، بليدا (مرجعيون)، بني ، ، حولا، حنين، طير حرفا، يارون، يارين، كفركلا، محيبيب، ميس الجبل، مروحين، مارون الراس، مركبا، عيناثا (بنت جبيل)، ، عيترون، علما الشعب، رب الثلاثين، رامية، شيحين، طلوسة، .

وقال أدرعي إن "أنشطة تجبر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده دون أية نية للمساس بكم"، وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى ما وراء خط القرى المحددة في الخارطة ومحيطها. لضمان سلامتكم عليكم الاخلاء فوراً".