Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مشهد إنساني في زحمة النزوح.. طفل يمد يده بلقمة خبز

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-03-2026 | 16:21
مشهد إنساني في زحمة النزوح.. طفل يمد يده بلقمة خبز
مشهد إنساني في زحمة النزوح.. طفل يمد يده بلقمة خبز photos 0
في صورة تختصر الكثير من الألم والإنسانية معاً، يظهر طفلان عالقان في زحمة النزوح على الطريق البحرية في مدينة صيدا، بينما يمدّ أحدهما يده بقطعة خبز للآخر من نافذة سيارة إلى أخرى.
 

المشهد البسيط يحمل رسالة كبيرة: في وقتٍ تدفع فيه التطورات الأمنية والتوترات المتصاعدة العديد من العائلات، خصوصاً من القرى الجنوبية، إلى مغادرة منازلها بحثاً عن الأمان، تبقى القلوب الصغيرة قادرة على صنع لحظة إنسانية وسط الخوف والتعب.


طفلان لا يعرفان السياسة ولا الحسابات… لكنهما يعرفان جيداً معنى أن يشارك أحدهما الآخر لقمة خبز في طريق النزوح.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

