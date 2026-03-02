مشهد إنساني في زحمة النزوح.. طفل يمد يده بلقمة خبز

في صورة تختصر الكثير من الألم والإنسانية معاً، يظهر طفلان عالقان في زحمة النزوح البحرية في مدينة ، بينما يمدّ أحدهما يده بقطعة خبز للآخر من نافذة سيارة إلى أخرى.



المشهد البسيط يحمل رسالة كبيرة: في وقتٍ تدفع فيه التطورات الأمنية والتوترات المتصاعدة العديد من العائلات، خصوصاً من القرى الجنوبية، إلى مغادرة منازلها بحثاً عن الأمان، تبقى القلوب الصغيرة قادرة على صنع لحظة إنسانية وسط الخوف والتعب.





طفلان لا يعرفان السياسة ولا الحسابات… لكنهما يعرفان جيداً معنى أن يشارك أحدهما الآخر لقمة خبز في طريق النزوح.