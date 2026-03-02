إنذارات عند الحدود.. تسلل طائرات من لبنان إلى إسرائيل

قالت صحيفة " " ، مساء الإثنين، أنه جرى تفعيل أجهزة الإنذار في مستوطنات حدودية مُحاذية للبنان، وذلك بعد رصد تسلل طائرات مسيرة.



وذكرت الصحيفة أن الإنذارات دوت في منطقتي آدميت وعرب العرامشة.





