إنذار جديد في الضاحية.. شاهدوا الصورة

أصدر المتحدث السابق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إنذاراً جديداً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي حارة حريك.



وأضاف: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى القريب ".



وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".

