رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. المقاومة الاسلامية: استهدفنا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية قاعدة رامات دافيد الجوية

أعلنت الاسلامية في بيان أنه وردًّا على العدوان المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية الجنوبيّة، والذي أدّى إلى ارتقاء عشرات من الرجال والنساء والأطفال وإصابة العشرات، وإلى تهديم مبانٍ وبنى تحتية مدنية وترويع المدنيين الآمنين وتهجيرهم من بيوتهم، استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية مواقعَ الرادارات وغرف قاعدة رامات دافيد الجوية شمال المحتلة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على دولةً وشعباً ومقاومة.



