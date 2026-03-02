تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. المقاومة الاسلامية: استهدفنا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية قاعدة رامات دافيد الجوية

Lebanon 24
02-03-2026 | 22:46
A-
A+
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. المقاومة الاسلامية: استهدفنا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية قاعدة رامات دافيد الجوية
رداً على الاعتداءات الاسرائيلية.. المقاومة الاسلامية: استهدفنا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية قاعدة رامات دافيد الجوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان أنه وردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، والذي أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء من الرجال والنساء والأطفال وإصابة العشرات، وإلى تهديم مبانٍ وبنى تحتية مدنية وترويع المدنيين الآمنين وتهجيرهم من بيوتهم، استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:00 من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة.
إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا  كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المقاومة الاسلامية: استهدفنا صباح اليوم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في قاعدة رمات دافيد الجوية والمطار المدني بحيفا
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة رامات ديفيد الجوية ووزارة الحرب في منطقة هكريات والقاعدة للجيش الإسرائيلي وحوض بناء السفن الحربية في حيفا
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاومة الإسلامية في العراق: نفذنا ٢٣ عملية بعشرات الطائرات المسيرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

لبنان دولة

التحكم في

الاسلامي

الإسلام

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-03
Lebanon24
03:44 | 2026-03-03
Lebanon24
03:39 | 2026-03-03
Lebanon24
03:36 | 2026-03-03
Lebanon24
03:33 | 2026-03-03
Lebanon24
03:15 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24