تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحكومة تنهي "المقاومة"

Lebanon 24
02-03-2026 | 22:56
A-
A+
الحكومة تنهي المقاومة
الحكومة تنهي المقاومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": أوقع حزب الله لبنان في مأزق كبير بحيث لم يعد ينفع لإنقاذ هذا الأخير أي تجنيبه عصف الحرب سوى سلاح الموقف والإجراءات الحاسمة تحت طائل مساهمة الدولة إذا كانت مواقفها ملتبسة، أي غير كافية في عدم تجنيب لبنان ما يواجهه، والذي سارع أفرقاء سياسيون كثر في الداخل إلى تحديد سقفه بالمطالبة بإعلان حل الحزب أي تصنيفه تنظيماً إرهابياً أي حل جناحه العسكري بعد اعتباره خارجاً عن القانون، أي على الأقل تعليق عضويته في الحكومة ما دام يخدع أركان الدولة ولا يلتزم بقراراتها، فيما كان موقف السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بمثابة جرس إنذار لما يمكن أن يكون عليه ليس الموقف الأميركي فحسب، بل تبرير الموقف الإسرائيلي أياً يكن وإجراءاته. فهناك انتقادات وجهها كثر لاستمرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في معرض استنكارهما إطلاق الصواريخ في عدم تسمية "حزب الله" بالاسم، علماً أن الحزب كان أصدر بياناً واضحاً في هذا الإطار. ولكن الحزب لم يفهم قبل الآن أنه لا يستطيع الاستمرار كما كان يفعل من قبل، على الرغم من الكوارث التي قاد لبنان إليها ويُخشى أن يستمر في عقم التفكير وعدم القدرة على فصل نفسه عن القرار الذي تفرضه إيران التي تنهزم بحيث ستظل إلى التراجع وإعادة مراجعة سياساتها وحساباتها. ويعتبر قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه أمس بعد صدمة التهور الذي ارتكبه الحزب بإنهاء الشق العسكري للحزب عملياً إقفالاً لباب "المقاومة " وعدم شرعيتها كلياً مع حتمية اتخاذ خطوات تنفيذية تثبت ذلك.
 
لكن مع النزعة الانتحارية التي تعتمدها إيران واستشرافها نتيجة الضعف الذي أصابها عبر توسيع الحرب وأقلمتها بحيث يساهم المزيد من الفوضى على المدى القصير في إعطاء قيادتها الحالية فرصة إنهاء الحرب مع إنقاذ النظام، يسود اعتقاد أن إيران تغرق أكثر فأكثر ولا تمانع بل تسعى إلى إغراق آخرين معها. فهي من جهة قطعت فرصة العودة إلى الخمسة زائداً واحداً مع اصطفاف بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد إيران وفرنسا وألمانيا بحيث دانت الدول الثلاث الهجمات الإيرانية العشوائية ضد دول المنطقة وحذرت من أن ذلك قد يُمكّن من "اتخاذ إجراء دفاعي ضروري ومتناسب لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة". ومن جهة أخرى قطعت جسورها مع دول الخليج المجاورة التي توسطت أولاً لمنع الحرب عليها ومطالبة اليوم من إيران بالتوسط مجدداً لوقف الحرب على الرغم من إعلان علي لاريجاني المسؤول الأول في إيران راهناً عدم رغبة إيران بالتفاوض مع الولايات المتحدة (!) كما لو أن بلاده ستقرر الخروج من الحرب بانتصار ساحق. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محافظ حضرموت: أنهينا جيوب المقاومة بمدينة سيئون لعودة الحياة الطبيعية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الأميركية تنهي نقل 5700 عنصر من "داعش" من سوريا إلى العراق
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"كفى": خطوة قضائية تُنهي استخدام الإقامة كوسيلة ترهيب ضدّ العاملات المنزليات المهاجرات
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": ما قامت به المقاومة حقّ مشروع لحسابات وطنية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-03
Lebanon24
03:44 | 2026-03-03
Lebanon24
03:39 | 2026-03-03
Lebanon24
03:36 | 2026-03-03
Lebanon24
03:33 | 2026-03-03
Lebanon24
03:15 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24