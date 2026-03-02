تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الرؤساء السابقون يدينون التصرف غير المسؤول لـ"حزب الله": مكابرة خطيرة لطالما دفع اللبنانيون أثمانها

Lebanon 24
02-03-2026 | 22:50
الرؤساء السابقون يدينون التصرف غير المسؤول لـحزب الله: مكابرة خطيرة لطالما دفع اللبنانيون أثمانها
الرؤساء السابقون يدينون التصرف غير المسؤول لـحزب الله: مكابرة خطيرة لطالما دفع اللبنانيون أثمانها photos 0
تداعى الرؤساء السابقون أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، إلى اجتماع عاجل انعقد عبر الهاتف، نتيجة التطورات الخطيرة الجارية في لبنان والمنطقة.

وبعد البحث، أصدروا بيانا، أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم "للتصرف الخطير وغير المسؤول لحزب الله في زج لبنان وتوريطه في الحرب الإقليمية الدائرة، وتعريض اللبنانيين من جديد لمخاطر التهجير والقتل والدمار، في خرق فادح لموقف الدولة اللبنانية القاضي بتحييد لبنان عن أتون هذه الحرب، وخلافا للموقف الذي أعلنته الحكومة لجهة احتفاظها بقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية".

كما أعربوا عن تأييدهم "للمواقف الوطنية لكل من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام"، واضعين ثقتهم ب"الحكومة اللبنانية في مسارعتها لاتخاذ التدابير الفورية اللازمة كافة لحماية لبنان واللبنانيين من هذه المخاطر الكبرى وللحفاظ على سيادة لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".

كذلك، أعربوا عن تعازيهم ب"الشهداء الأبرياء"، وعن مواساتهم "للجرحى والمصابين الذين يزج بهم في حرب لا دخل لهم بها"، معلنين تضامنهم "مع اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم، أو نزحوا قسرا من منازلهم وقراهم وبلداتهم"، معتبرين أن "إقحام لبنان في حرب لا شأن له بها، يشكل مكابرة خطيرة لطالما دفع اللبنانيون أثمانها الباهظة، ومما بات يحول جميع اللبنانيين إلى رهائن لأهداف لا علاقة لهم بها".

وقالت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله» خدع الجميع، بمن فيهم حليفه رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ الأجواء السياسية حتى مساء الأحد كانت توحي بعكس المسار الذي سلكته الأحداث لاحقاً.
وأوضحت المصادر أنّ الرئيس بري اعطى تطمينات بأن الأجواء تميل إلى الإيجابية لجهة عدم تدخل (حزب الله) وزجّ لبنان في الحرب، ما عزّز الاعتقاد بأن الأمور تتجه نحو التهدئة، قبل أن تتبدّل المعطيات بشكل مفاجئ».
ورأت المصادر، أنّ «مغامرات (حزب الله) في إطلاق الصواريخ على إسرائيل تنعكس سلباً على لبنان، وعلى الحزب نفسه وبيئته»، مؤكدة أنّ «قرار الحكومة يُعدّ قراراً تاريخياً، إذ للمرة الأولى يُحسم الشقّ العسكري بهذا الوضوح، في خطوة لم يجرؤ أحد سابقاً على اتخاذها بهذه الصيغة».
وكشفت المصادر أنّ «الوزيرين المحسوبين على (حزب الله) اعترضا خلال الجلسة وناقشا مطولاً محاولين الالتفاف على القرار، لكن من دون نتيجة، بينما الوزراء المحسوبون على (حركة أمل)، حليفة الحزب، لم يبدوا أي اعتراض» ما يوحي بموقف بري «المؤيد لقرارات الحكومة» كما قالت مصادر قريبة منه مؤكدة أن بري يدفع باتجاه «أن تأخذ الدولة دورها».
وأقرّت المصادر الوزارية بأن «مهمة تنفيذ القرار لن تكون سهلة، وهي أمام أربعة استحقاقات أساسية وأسئلة لا إجابات عنها حتى الساعة»، موضحة: «أولاً: موقف (حزب الله): هل سيلتزم بالقرار أم لا؟ والأرجح أنه لن يلتزم، والسؤال كيف سيترجم ذلك على الأرض».
ثانياً: «الموقف الإسرائيلي: كيف ستواجه إسرائيل القرار؟ هل ستتجاهله وتواصل عملياتها، مستفيدةً مما تصفه بضعف المحور الشيعي في المنطقة، بهدف القضاء نهائياً على (حزب الله) كما يصرّح بعض مسؤوليها؟».
ثالثاً: «مقاربة المجتمع الدولي: هل سيبادر إلى دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهمته: وتوفير الغطاء السياسي واللوجيستي اللازم؟».
رابعاً: «الموقف الإيراني: كيف ستتعاطى طهران مع هذا التحوّل؟ وهل ستدفع باتجاه الالتزام أم التصعيد؟».
أما فيما يتعلق بالاتصالات الخارجية، فتؤكد المصادر الوزارية، أنّ «الاتصالات التي أُجريت ليلاً لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة»، مشيرة إلى أنّ «الأنظار تتجه الآن إلى رد فعل المجتمع الدولي على القرار الحكومي، وكيف سيتعاطى معه، وما إذا كان ذلك سينعكس على القرار الإسرائيلي بشأن شن حرب شاملة على لبنان».




وقالت مصادر سياسية بارزة «للديار»: قد يكون من الصعب التنبؤ بما ينتظرنا خلال الساعات والايام القليلة المقبلة، في ظل حالة من الغموض التي تكتنف المشهد برمته، فالاسئلة تبقى اكثر من الاجوبة.. واهمها لماذا اختار حزب الله ارسال «اشارة» استعداده الدخول في المواجهة في هذا التوقيت، وبهذا الاسلوب الذي لا يحقق الثأر، ولا يضيف الى المعادلات ما يسمح بتعديل ميزان القوى الحالي؟ ما الذي قد يتبع الدخول الرمزي الذي اقتصر على بضعة صواريخ ومسيرات اطلقت نحو حيفا والجليل؟ هل ثمة تكتيك عملياتي متدرج ستتوضح صورته قريبا؟ ثمة معلومات عن توضيحات ستصدر تباعا، قد يتولاها الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اذا سمح الظرف الامني، لشرح الخلفيات وتقديم الاجابات المطلوبة حول طبيعة استراتيجية المقاومة الراهنة وللمرحلة المقبلة. فهل ستكون مواجهة مفتوحة ام شكل آخر؟
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله": لم يعدّ لدينا خيار سوى المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن تسلل لـ"حزب الله": الحرب ستُكلفه ثمناً باهظاً
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح دولية لـ"حزب الله" وبلاسخارت تنقل أجواء اسرائيلية غير مريحة تدعو للقلق
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية لـ"حزب الله": إنخرطوا في مشروع الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24

