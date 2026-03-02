انذار اسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية

#عاجل ‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث

— (@AvichayAdraee) March 3, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة اكس انذاراً انذار عاجلاً للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في وخاصة في حي الحدثكتب: لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة