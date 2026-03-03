تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حزب الله يرد سياسيا وعسكريا على قرارات الحكومة: اطلاق مسيّرات وصواريخ على اسرائيل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-03-2026 | 01:00
A-
A+
حزب الله يرد سياسيا وعسكريا على قرارات الحكومة: اطلاق مسيّرات وصواريخ على اسرائيل
حزب الله يرد سياسيا وعسكريا على قرارات الحكومة: اطلاق مسيّرات وصواريخ على اسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يتأخر  رد "حزب الله"  السياسي والميداني على قرارات الحكومة امس بحظر نشاطاته الأمنية والعسكرية، فاصدر ليلا بيانا اصر فيه على موقفه من اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل، معتبراً ان رده على ثكنة عسكرية في الكيان الغاصب هو عمل دفاعي، وهو حقّ مشروع، وعلى المعنيين والمهتمين والمسؤولين أن يتوجهوا إلى إيقاف العدوان كسبب مباشر لكل ما يجري في لبنان".
واعقب "حزب الله" بيانه الاول ببيان ثان صباحا اعلن فيه "انه ردًّا على العدوان الإسرائيلي استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة الخامسة من فجر اليوم بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية مواقعَ الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة."
كما تم اطلاق اربعة صواريخ من جنوب لبنان بإتجاه اسرائيل .
وبدا واضحا من مسار القرارات الحكومية المتخذة امس، ان لبنان دخل مرحلة جديدة كرست عملياً "الفراق" مع "حزب الله"، من خلال تصنيف الجناحين العسكري والامني لحزب الله بانهما خارج القانون، والطلب الى الجيش تنفيذ حصرية السلاح.
وافادت مصادر  رئيس مجلس النواب نبيه برّي  انه مصدوم من تصرّف "حزب الله"، وأن التحالف دخل مرحلة مراجعة قاسية تتجاوز العتاب. وتضيف أن برّي أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الجمهورية أثناء اجتماع مجلس الوزراء، ما اضطر الرئيس عون إلى مغادرة القاعة والتوجّه إلى مكتبه لتلقي المكالمة. وخلالها، عبّر برّي عن تأييده الكامل لقرار الدولة اللبنانية، وقد تُرجِم ذلك عمليًا بعدم تحفظ وزراء "حركة أمل" على بيان مجلس الوزراء، في خطوةٍ قُرِئت كإشارة واضحة إلى رفع الغطاء السياسي عن "حزب الله"، وتكريس موقفٍ مستجدّ.
وتضيف المصادر" ان ما أقدم عليه "حزب الله" غير مقبول وان خيارات الموت لا يجوز أن تُفرض جماعيًا. فمن يريد أن ينتحر فلينتحر وحده، لا أن يجرّ معه مليونًا ونصف المليون شيعي إلى مصير لم يختاروه". 
وعلم انه خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء امس قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل: "لا يمكن أن أطلب إلى العسكري الذي يتقاضى 200 دولار، أن يقاتل في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب، وأن يقاتل أهله"، فردّ رئيس الحكومة نوتف سلام: "الأمن لا يكون بالتراضي". وعندما كرّر هيكل عدم وجود إمكانات تسمح بتنفيذ الخطة سريعاً، مكرّراً ضرورة التنسيق والتفاهم مع "حزب الله"، أجاب سلام: "مطلوب منك التنفيذ بكل الوسائل المتاحة".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صائب سلام: نرفض إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل خارج إطار قرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قرارات حكومية تكرّس الفراق مع "حزب الله" بحظر نشاطاته الأمنية والعسكرية و"الحزب" يرد باطلاق مسيّرات على اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حزب الله أطلق 15 صاروخا و8 مسيّرات من لبنان منذ الليل
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يتبنى اطلاق صواريخ باتجاه قاعدة ميرون شمال اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مجلس الوزراء

الرئيس عون

الإسرائيلي

نبيه برّي

التحكم في

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-03
Lebanon24
03:44 | 2026-03-03
Lebanon24
03:39 | 2026-03-03
Lebanon24
03:36 | 2026-03-03
Lebanon24
03:33 | 2026-03-03
Lebanon24
03:15 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24