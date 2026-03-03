تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المعركة تجدّدت بالإنذارات.. المستأجرون والمؤجِرون أمام جدال جديد

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
03-03-2026 | 05:00
A-
A+
المعركة تجدّدت بالإنذارات.. المستأجرون والمؤجِرون أمام جدال جديد
المعركة تجدّدت بالإنذارات.. المستأجرون والمؤجِرون أمام جدال جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توسعت في الأسابيع الأخيرة موجة إنذارات الإخلاء التي تلقّاها مستأجرون خاضعون لـ"قانون الإيجارات القديم"، بعدما استند بعض المالكين إلى أحكام قانون الإيجارات المعدّل رقم 2/2017، الذي حدّد تمديدًا تلقائيًا للعقود وفق المادة 15 لمدة 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين منه، بما يعني عمليًا بلوغ محطات مفصلية في 28 شباط 2026 و28 شباط 2029.

لكن الإشكالية، أنّ هذا القانون لم يُرفق فعليًا بالبنية التنفيذية التي يفترض أن تقوم عليها آليته، أي اللجان المختصّة لتلقي الطلبات وصندوق التعويضات أو دعم المستأجرين، ما فتح الباب أمام تضارب في التفسيرات حول احتساب المهل وسريانها أصلًا.

مصدر قانوني يلفت عبر "لبنان24" إلى أنّ الإنذارات التي وُجّهت "غير لازمة" بالمعنى العملي، لأن العلاقة التأجيرية يمكن أن تُدار بالحوار المباشر بين المالك والمستأجر للوصول إلى "تحرير الإيجار" وتعديل بدل الإيجار بما يراعي حقوق الطرفين، من دون تحويل الأمر تلقائيًا إلى مسار إخلاء. والأهم، وفق المصدر، أنّ المالك لا يستطيع "إجبار" المستأجر على الإخلاء بإنذار وحده، لأنّ الإخلاء مسألة نزاعية يفصل فيها القضاء عند الاختلاف، لا مجرّد إشعار يُنتج مفاعيله وحده.

في المقابل، تشهد الاروقة تعدّد الاجتهادات. فبينما تتمسّك مقاربةٌ بعدم جواز "تجزئة القانون" والقول إنّ انتهاء العقود أو بدء احتساب المهل لا يستقيم طالما أنّ اللجان والصندوق غير قائمين، تذهب آراء قضائية أخرى إلى اتجاهات مغايرة، ما يجعل المستأجرين والمالكين أمام حالة عدم يقين قانوني تزيد منسوب التوتر وتدفع بعض الأطراف إلى استخدام "الإنذار" كورقة ضغط.

وتبرز هنا أهمية قرارٍ استئنافي شدّد على ترابط نصوص القانون وعدم قابليتها للتجزئة، وربط البحث في انتهاء عقد الإيجار بتوافر الآليات التي يقوم عليها القانون، ولا سيما ما يتصل باللجان والصندوق، معتبرًا أنّ احتساب المهل يظل إشكاليًا في ظل الغياب التنفيذي لهذه المؤسسات.

وبين "تفسير" و"تفسير مضاد"، يبدو الحل الأكثر واقعية اليوم، كما يقول المصدر القانوني، في تجنّب تحويل الملف إلى مواجهة صفرية، وعليه لا بد من جلوس المالك والمستأجر إلى طاولة واحدة للاتفاق على بدل إيجار عاجل ومنصف، وتحرير العقد تدريجيًا بما يحفظ حق السكن ويعيد التوازن إلى حق الملكية، بدل رمي العلاقة مباشرة في بازار الإنذارات والدعاوى. فالمعركة الفعلية، وفق هذا المنطق، ليست في "إخلاء المأجور" بقدر ما هي في إنتاج صيغة تعاقدية جديدة قابلة للحياة داخل واقع اقتصادي ضاغط على الطرفين.

في خلفية كل ذلك، يظلّ جوهر الأزمة أبعد من مهلة 9 سنوات بحد ذاتها، فإنها أزمة تطبيق. فالقانون، كما تشير قراءات بحثية وحقوقية، تعرّض لانتقادات تتصل بغياب استراتيجية تنفيذ واضحة وبصندوق تعويضات غير ممول، وبمخاطر اجتماعية تتزايد عندما يُترك المستأجرون ذوو الدخل المحدود بلا شبكة أمان فعلية.

وعليه، فإن موجة الإنذارات الأخيرة لا تبدو مجرد إجراء روتيني، بل تعد مؤشرًا إلى مرحلة "شدّ حبال" عنوانها المهل، وجوهرها فجوة التنفيذ. وبين قضاءٍ تتباين قراءاته، ومالكين يبحثون عن استعادة قيمة أملاكهم، ومستأجرين يخشون فقدان الاستقرار السكني، تتقدّم الحاجة إلى حلّ عملي سريع ألا هو تفعيل الآليات التي نص عليها القانون، وفتح مسار تفاوضي يخفّف منسوب الدعاوى، قبل أن تتحول "إنذارات الإخلاء" إلى كرة نار اجتماعية وقضائية في آن واحد.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مالكو العقارات والأبنية المؤجّرة ردًا على بيان لجنة المستأجرين: زمن مصادرة الملكيّة الخاصّة انتهى
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المستأجرين: العدالة التشريعية تفرض توازناً حقيقياً بين حقوق المالك والمستأجر
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: نرفض أي محاولة جديدة للالتفاف على قانون الإيجارات السكنية
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: قد تكون هناك مقاربات مختلفة منها طرح تحييد السلاح ولكن الاكيد أن لا جدال في موضوع الحصرية وجنوب الليطاني يجب أن يفرغ نهائيا من السلاح شرط وقف العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:16:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

صندوق التعويضات

قانون الإيجارات

قانون الإيجار

لبنان24

القضاء

بازار

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:59 | 2026-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-03-03
Lebanon24
07:03 | 2026-03-03
Lebanon24
06:59 | 2026-03-03
Lebanon24
06:55 | 2026-03-03
Lebanon24
06:55 | 2026-03-03
Lebanon24
06:51 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24